В Крыму начали проверку после ДТП, в котором погибли сотрудники полиции

Симферополь, 2 февраля. Вечером во вторник на востоке Крыма произошло трагичное ДТП. Как выяснил ФАН, на трассе Кировское-Приветное столкнулись два легковых автомобиля.

«Водитель автомобиля «Шкода Фабиа» при объезде препятствия допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В ВАЗе в этот момент были четыре полицейских при исполнении служебных обязанностей и еще один гражданин. Три сотрудника правоохранительных органов погибли, еще двое — один полицейский и гражданин — были доставлены в больницу.

Водитель и пассажир второго авто тоже получили травмы. Начата проверка по факту ДТП, ее ход которой взят на контроль руководством МВД по Республике Крым.