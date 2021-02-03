Эксперт рассказал, какие трудности могут возникнуть при принятии генплана Севастополя

Севастополь, 3 февраля. В Севастополе готовят новый генеральный план развития города. Разработанный несколько лет генплан был рассчитан на показатель населения в 550 тыс. человек, но потерял актуальность в связи со значительным ростом населения города. Несмотря на то, что официальные данные Крымстата появятся лишь в марте 2021 года, уже сейчас, по различным данным, этот показатель составляет от 510 тысяч до 600 тысяч человек.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максима Жукалова, при сохранении текущего показателя миграции в регион до 2035 года население Севастополя может увеличиться до одного миллиона человек. В связи с этим и возникла необходимость создания нового генплана. Как считает спикер Заксобрания города Владимир Немцев, генплан города могут принять уже в этом году.

«Будут довольно серьезные внесения изменений в региональное законодательство и разработка новых законов Севастополя, — сообщил Немцев. — Конечно, принятие генплана. Думаю, что в этом году мы все-таки примем».

О необходимости переделать существующий проект генерального плана ранее говорил и губернатор Михаил Развожаев.

Директор автономной некоммерческой организации «Центр городских компетенций» Людмила Бодренюк в эксклюзивном интервью ФАН назвала несколько основных условий для успешной реализации нового генерального плана развития города Севастополя.

«Главная проблема нового генплана — это увеличение количества соцобъектов. Если мы планируем увеличение населения вдвое, то и количество соцобъектов мы должны увеличить в два раза. А чтобы увеличить их в два раза, нам нужно вдвое больше свободной земли. А с землей у нас проблемы», — пояснила Людмила Бодренюк.

Также она отметила, что рациональным выходом из сложившейся ситуации она видит сбалансированное соблюдении интересов всех заинтересованных сторон.

«У нас же четыре основных игрока сейчас. Это власть, военные, крупные застройщики и население. Если более-менее найти понимание и соблюсти баланс, то генплан можно спокойно разрабатывать и принимать приложения. Например, в Севастополе необходимо радикально менять границы достопримечательного места. У нас практически весь город сидит в зонах охраны Минкульта и любая семья, которая приезжает с севера, люди даже построиться не могут пока не сделают археологическую разведку», — добавила специалист.

Таким образом, по мнению Людмилы Бодренюк, необходимости в географическом расширении города нет, даже при условии увеличения численности населения до одного миллиона человек. Повторное публичное обсуждение проекта генплана с гражданами проведут в после снятия режима повышенной готовности, введенного из-за ковида.

Ранее сообщалось, что в Севастополе началось строительство нового медицинского кластера.