Крупнейший банк Крыма изменил правила пользования картами, не сообщив об этом клиентам

Симферополь, 3 февраля. На днях банк РНКБ в Крыму изменил правила пользования картами в части лимита: до 3000 рублей увеличен лимит по бесконтактной оплате картой «МИР» без ввода PIN-кода. До этого лимит по бесконтактной оплате составлял 1000 рублей. Инициатором такого изменения выступила Национальная система платежных карт.

Известно, что все клиенты банка в мобильном приложении РНКБ могут по желанию установить любой удобный для них лимит по бесконтактной оплате. При этом если ранее они уже меняли лимит, то он не изменится, во всех других случаях он автоматически увеличится до 3000 рублей. Также можно установить лимит по снятию наличных средств в банкоматах.

Читатели ФАН в Крыму обратились в редакцию, отметив, что узнали об изменении лимита по бесконтактной оплате через СМИ либо через своих знакомых, потому что ни рассылки, ни какого-либо личного информирования клиентов банка об этом пока не было. Хотя, как оказалось, изменения вступили в силу еще в конце января.

«Вы знаете, у меня мама пожилая. Пользуется картой только для оплаты в магазине. Она в приложение не заходит, новости в интернете тоже не читает. Я узнал об измененных правилах из Телеграм-каналов, причем никаких оповещений маме от банка не приходило. Да и мне тоже. Как я должен был об этом узнать?» — говорит Владимир из Ялты.

ФАН обратился за разъяснениями в пресс-службу РНКБ, чтобы понять, как люди могут узнать об изменениях в пользовании картой.

«Банк РНКБ оповестил клиентов об увеличении лимита по бесконтактной оплате без ввода PIN-кода с помощью разных каналов связи. Так, информация была размещена на официальном сайте банка в разделе «Новости», в сториз в мобильном приложении, а также на официальных страницах банка в социальных сетях. Кроме того, в настоящее время осуществляется рассылка push-уведомлений клиентам, которая будет продолжаться несколько дней», — сказано в тексте.

Также в пресс-службе уточнили, что банком была направлена соответствующая информация в торгово-сервисные предприятия.

Отметим, что с изменением лимита по бесконтактной оплате столкнулись и пенсионеры, но только здесь лимит «откатили» до нуля. При привязке карты к льготному проезду банк выводит лимит по бесконтактной оплате до нуля, и, как жалуются пенсионеры, им постоянно приходится вводить пин-код в автобусах. Об изменении лимита они также узнают уже при обращении в банк, так как многие из них не читают новости в соцсетях банка.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что вход в заповедники Крыма теперь стал платным.