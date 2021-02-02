Симферополь потратит миллионы на уборку стихийных свалок в городе

Симферополь, 2 февраля. В начале года прошли тендеры, объявленные МБУ «Город» на вывоз неопасных отходов с территории Симферополя на общую сумму порядка 79,5 млн рублей. Это мусор, за вывоз и утилизацию которого будет платить муниципальное образование. Какие именно отходы будут удалены с территории города на почти 80 млн рублей бюджетных денег, разбирался корреспондент ФАН.

Не секрет, что стихийные несанкционированные свалки на муниципальной территории, несвоевременность вывоза мусора, переполненность или вообще отсутствие урн на остановочных комплексах вызывают недовольство и жалобы горожан. К сожалению, несмотря на реформу по обращению с отходами, которая стартовала с начала 2019 года, вопросы культуры по этому самому обращению остаются актуальными и сегодня. Мусорные свалки продолжают образовываться и их необходимо ликвидировать.

Именно на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города МБУ «Город» заложил в расходную часть бюджета денежные средства в размере 5,8 млн рублей и объявил тендер. Лот был размещен в Единой информационной системе закупок. Как пояснил ФАН глава пресс-службы Симферополя Андрей Черниченко, средства предназначены на вывоз и утилизацию стихийных навалов мусора объемом 2485,28 тонн на срок до 1 декабря 2021 года.

«Объем вывозимого мусора рассчитан в среднем, исходя из опыта накопления прошлых периодов, а также в зависимости от выделенного объема финансирования», — уточнил пресс-секретарь.

Директор Департамента городского хозяйства Симферополя Евгений Маляров разъяснил, что это за стихийные свалки.

«Речь идет о стихийных свалках, которые выявляет либо администрация города, либо по заявлениям граждан их фиксирует департамент административно-технического контроля. В частности с начала года ликвидированы свалки в Каменке и в Петровской балке», — пояснил Маляров.

Срок действия услуги до 1 декабря 2021 года обусловлен тем, что в конце декабря бывает затруднительно в срок оформить должным образом документацию. По мнению Евгения Малярова, выделенных средств вряд ли хватит на объявленный период действия тендера.

«Судя по количеству уже обнаруженных свалок, средств может хватить месяца на 3-4. А затем придется просить дополнительное финансирование», — заключил директор ДГХ.

И если со стихийными свалками более-менее понятно, то что касается другой закупки МБУ «Город», которая уже завершена, — заключен контракт с ГУП РК «Крымэкоресурсы» на сумму 73,6 млн рублей — то здесь оказалось все несколько сложнее. О каких именно коммунальных отходах идет речь, достоверно и оперативно выяснить не удалось.

Пресс-секретарь администрации Симферополя Андрей Черниченко сообщил ФАН, что это мусор из урн и с улично-дорожной сети, образующийся при уборке проезжей части.

«Ежегодно МБУ «Город» заключает подобные контракты, поскольку учреждение не имеет лицензии на обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы. — Прим. ФАН). Контракт заключается с региональным оператором по обращению с ТКО ГУП РК «Крымэкоресурсы», — уточнил глава пресс-службы.

Тут стоит заметить, что лицензия на обращение с отходами пятого класса опасности не требуется, но у МБУ «Город» в перечне отсутствует вид деятельности по вывозу ТКО.

Закупка произведена по виду деятельности «Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) региональным оператором — Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымэкоресурсы» по коду ОКПД2 38.11.11.000 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, пригодных для повторного использования.

Свое мнение по этому вопросу ФАН высказал заместитель директора АНО «ЖКХ Контроль» Бышук Олег Владимирович.

«Судя по коду закупки, это неотсортированные отходы, собираемые в процессе уборки улиц. Почему именно такой код фигурирует в лоте, надо уточнять в МБУ «Город». «ЖКХ-Контроль», к сожалению, не располагает такой информацией», — пояснил Олег Бышук.

В МБУ «Город» оперативно уточнить, о каких именно отходах идет речь, не удалось, впрочем, как и в ГУП РК «Крымэкоресурсы». Редакция ФАН направит официальные запросы для уточнения этой информации.

Следует заметить, что каждый житель Симферополя, а также все юридические лица оплачивают услуги по сбору, вывозу и утилизации ТКО. А с 1 июля 2021 года стоимость этой услуги для населения увеличена на 3,6% наряду с другими коммунальными платежами.