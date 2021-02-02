В Крыму показали, как будет выглядеть будущий колизей в парке львов «Тайган»

Симферополь, 2 февраля. Известный россиянам парк львов «Тайган» в Крыму будет расширяться. Десятки дополнительных гектаров отдадут жирафам, слонам, медведям, а также под грандиозный проект «Крымский колизей» — уменьшенный аналог древнеримского Колизея. Директор парка Олег Зубков предоставил ФАН фото макета будущего амфитеатра — одного из своих самых амбициозных проектов.

Руководством парка львов «Тайган» подписано инвестиционное соглашение с правительством Крыма о расширении территории парка на 47 гектаров. Колизей построят на соседнем поле.

«Оригинальность этого проекта в том, что подземным туннелем он будет соединен с сафари-парком львов «Тайган». Как и в древнеримском Колизее тысячи лет назад, на нашу сцену будут выходить львы. Конечно, это будут не кровожадные схватки с гладиаторами, но поверьте, чем бы львы ни занимались на арене колизея — это будет очень зрелищно», — пишет в своем блоге Олег Зубков.

Колизей будет иметь сложную конструкцию. Под сценой построят бассейн. Площадка сможет опускаться под воду, чтобы представить зрителям морское шоу с кораблями и морскими животными, живущими в соседнем дельфинарии. Добираться на выступление они смогут по специальному водному тоннелю.

Основные трибуны будут вмещать 5000 зрителей. На верхних ярусах колизея построят семиэтажную гостиницу с видом на сцену, чтобы гости могли смотреть представление прямо со своих балконов. Кроме выступлений со львами и дельфинами, здесь планируют проводить концерты.

Ранее ФАН рассказывал о пухлом морже Салтане в ялтинском дельфинарии «Акватория». На сегодняшний день он весит больше, чем легковой автомобиль.