Мужчина в Крыму силой удерживал женщину, пока ее избивала его жена

Севастополь, 2 февраля. В соцсетях крымчанин разыскивает пару, избившую его супругу. По его словам, это произошло вечером 1 февраля.

Пострадавшая сделала замечание громко и нецензурно ругавшейся паре в маршрутке, после чего те вышли за ней и напали на остановке. Мужчина держал жертву, а его жена наносила удары. При этом женщину избили на глазах у людей, уверяет Дмитрий Жуков, муж пострадавшей.

«Сегодня завели уголовное дело, у Александры сняли побои. У нее синяки, ссадины, вырван клок волос и сильный стресс», ― рассказывал он корреспонденту ФАН.

Все произошло недалеко от КПП воинской части. И хотя военные и вмешались в конфликт, чтобы остановить беспредел, мужчина хотел бы, чтобы это произошло оперативнее. Инцидент случился на остановке Фиолент — Военная часть. По показаниям жертвы, нападавшие сели на 5-м километре в маршрутку №35 и ехали до остановки Автобат. Женщине удалось их сфотографировать, фото разместили в Сети.

В комментариях местные жители сразу узнали нападавших и назвали их любителями выпить «без тормозов», сообщили их адрес. Люди написали, что у пары есть ребенок — девочка 10 лет. Теперь в случившемся предстоит разобраться правоохранительным органам.