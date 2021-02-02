Стенания по воде: создание опреснителей в Крыму вызвало панику бдительных активистов

После введения ограничений водоснабжения потребителей на Южном берегу Крыма в социальных сетях появились посты-страшилки о якобы схеме подачи ресурса и ужасающих перспективах строительства опреснительной установки для восполнения дефицита одного из главных потребительских ресурсов — пресной воды. ФАН разбирался в текущей ситуации.

Последствия засухи и несовершенного технического состояния водопроводных сетей полуострова привели к переходу на почасовую подачу воды не только в центральной части Крыма, но и на Южном берегу. Почасовой график в Ялте был введен 27 ноября 2020 года. Уже в декабре из-за обмеления Загорского и Счастливенского водохранилищ графики ввели еще примерно в 30 населенных пунктах ЮБК. Руководством Крыма было принято решение о рассмотрении возможности строительства опреснительной установки на юге полуострова для предотвращения дефицита пресной воды в будущем.

Воду дают всем по-разному?

Как известно, у каждого начинания всегда находятся не только сторонники, но и противники. Последние чаще всего не утруждают себя поиском достоверных данных. Так, пользователь Facebook под ником Elena Grinko в группе «Активная гражданская позиция ялтинцев» недавно разместила информацию о якобы привилегированных потребителях ценного ресурса, коими являются отели и гостиницы города.

«Но при этом, прошу заметить, подачу воды ограничивают только нам, во всех гостиницах и отелях вода идет круглые сутки (и это уже проверенная информация)», — пишет автор. Правда, не уточняется, кем, когда и как это проверено.

В комментариях люди явно не стали воспринимать информацию всерьез и написали в ответ много сообщений, подвергнув сомнению слова автора. ФАН в свою очередь проверил, соответствуют ли эти данные действительности. Пресс-секретарь ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма» Анастасия Мельник на вопрос корреспондента издания о поставке воды в организации, жилые дома и учреждения разъяснила этот вопрос.

«На территории ялтинского муниципального округа график для всего региона одинаковый. Исключением являются только объекты социального значения и жизнеобеспечения города. Других исключений нет. Только может варьироваться продолжительность времени подачи воды в зависимости от дебета ресурса. На прошлой неделе воды в местных источниках прибавилось, соответственно, мы больше воды дали абонентам. Больше никаких исключений просто не может быть», ― сообщила Мельник.

Что касается вопроса непрерывности подачи воды в некоторых организациях, то он решается за счет установки дополнительных емкостей, которые исполняют роль накопителей.

«Детские сады, школы, государственные учреждения, те же гостиницы установили емкости. Они их наполняют в периоды подачи воды, а потом пользуются. У нас на предприятии «Водоканал ЮБК» также имеется такая емкость, и мы наравне со всеми пользуемся водой в течение того времени, когда централизованная подача отключена», — сказала пресс-секретарь ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма».

Данные факты также подтвердила накануне глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Еще месяц назад всем крупным потребителям в три раза снизили объем подачи воды. Им вода подается раз в три-четыре дня, а не как жителям ежедневно и по графику. У гостиниц есть накопительные емкости, откуда они подают воду», — сказала мэр.

Администратор ялтинского отеля «Атлантида», к которому ФАН обратился с вопросом обеспечения постояльцев водой, подтвердила наличие накопительной емкости, наполняемой в часы централизованной подачи.

«У нас есть запас воды в емкости, которая наполняется, а потом расходуется, когда вода не подается водоканалом. Даже при суточном отключении от водоснабжения у нас постояльцы будут обеспечены водой. Нам подают воду по часам так же, как и всем», — подтвердила информацию сотрудник отеля.

«Химическая отрава» для впечатлительных

Чем «страшнее» обличительные речи, тем легче в них хочется верить непосвященному читателю. Одна «правда» оказалась мифом. Пост Elenа Grinko изобилует также возмущением гостями полуострова, которые, по ее убеждению, лишают местных жителей чистой воды. Здесь уже речь идет о будущей опреснительной станции.

«Все понаехавшие к нам бояре будут продолжать потреблять качественную водичку, а хотят подсунуть нам химическую отраву», — возмущается автор.

Что касается опреснительной станции, возможность строительства которой рассматривается как один из вариантов решения водной проблемы, то этот вопрос находится на стадии обсуждения. Им занимаются узкопрофильные ведомства, и никаких окончательных решений еще не принято. Тем более что существуют законодательные препятствия для реализации предполагаемого проекта по опреснению морской воды. Об этом еще в начале января говорила глава администрации Ялты. В России пока отсутствует правовое основание для использования опресненной воды.

Все проекты, реализация которых предполагает негативное воздействие на окружающую среду и природные объекты, обязательно проходят процедуру государственной экологической экспертизы для определения возможного негативного воздействия на природу. К тому же вице-премьер, курирующий объекты ФЦП в Крыму, Марат Хуснуллин, неоднократно подчеркивал, что строительство опреснительных станций может рассматриваться лишь как крайняя мера, если другого выхода из ситуации не будет найдено.

Хотя при этом ФАН подробно рассказывал, какие именно есть варианты, чтобы в Крыму опреснять морскую воду.

Куда уходит вода?

В Ялте, как и во многих городах Крыма, существуют определенные проблемы с состоянием водораспределительных сетей из-за высокой степени износа, незаконные врезки, утечки и нарушения, допущенные при строительстве зданий и сооружений. Эти недостатки можно и нужно исправлять, что сегодня и происходит. Глава Крыма Сергей Аксенов на одном из последних совещаний обратил на это особое внимание.

«Нужно задать вопрос, зачем построили на водоводе без единого документа, и принять управленческое решение. Если возможно амнистировать и узаконить без ущерба для горожан и природы, то это одно дело. Если нет возможности, принимать другие меры административного характера. В Ялте строительство зачастую начинается без единой бумаги, просто так. Если построили на голове с нарушением прав третьих лиц, решение на бумаге по каждому такому случаю должно быть», — считает он.

В последней декаде января на территории полуострова увеличилось количество атмосферных осадков. По прогнозам синоптиков, февраль тоже обещает быть «мокрым». С большой долей вероятности ситуация может быть улучшена. При исправлении недостатков, оптимизации всей системы водоснабжения, использовании внутренних резервов и бережливом отношении к водным ресурсам можно в будущем избежать кризисных моментов.

Ранее ФАН сообщал о том, что пока из водохранилищ, снабжающих Ялту, вода потребителям не подается. Воду горожане в основном получают из водопадов.