В Симферополе заработал мусоросортировочный комплекс

Симферополь, 2 февраля. В Симферополе начал работу мусоросортировочный комплекс с заявленной мощностью в 150 тысяч тонн отходов в год. По заверению инвестора, предприятие должно полностью обеспечить потребности крымской столицы в сортировке ТБО. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Предприятие планируется использовать для обработки мусора, производимого в крымской столице и близлежащих населенных пунктах. Полученное после сортировки отходов вторсырье будет направляться в другие регионы России для дальнейшей переработки. Также на предприятии предусмотрена переработка отобранного пластика в пластиковые гранулы и флекс. Далее эти материалы также будут направляться на материк для дальнейшей переработки.

Работа над проектом началась еще в 2017 году, однако из-за разногласий с жителями Каменского массива запуск несколько раз переносился. 17 июня 2019 года состоялся тестовый запуск предприятия, однако уже через сутки, 18 июня, по распоряжению главы республики Сергея Аксенова его работа была остановлена. Основанием для такого решения послужило активное сопротивление со стороны общественности, подкрепленное юридическими нестыковками в документации.

«В рамках рабочей группы мы решили изучить законодательные моменты. Но уже предварительно можно сказать, что нет целесообразности в нахождении этой станции. С сегодняшнего дня вывоз мусора туда прекращается», — заявил тогда глава республики.

На сегодняшний день, по словам генерального директора предприятия Максима Копейкина, комплекс также запущен в тестовом режиме, что вновь вызвало недовольство местных жителей.

В то же время, по словам главы администрации Симферополя Елены Проценко, перед строительством мусороперерабатывающего завода в микрорайоне Каменка администрация крымской столицы заручилась поддержкой местных жителей. Проводились встречи с представителями массива, строительство поддержали 39 председателей каменских садовых товариществ. Власти города ранее говорили, что раз предприятие зарегистрировано в Симферополе, то налоги будут поступать в город. Кроме того, на заводе создано 250 рабочих мест, куда могут трудоустроиться жители Каменки.

Отметим, 30 декабря 2020 года Совет министров республики и администрация Симферополя подписали дополнительное соглашение с инвестором. Общая сумма инвестиций составит 297 миллионов рублей. Также инвестор намерен в скором времени построить экотехнопарк в Сакском районе.