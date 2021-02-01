Вход в заповедники Крыма стал платным: кто сможет бесплатно попасть в лес и горы

Симферополь, 1 февраля. С 1 февраля 2021 года все заповедники Крыма стали платными для посещения. При этом для местных жителей, у которых есть крымская или севастопольская прописка, а также для льготных категорий граждан проход будет абсолютно бесплатным. Для всех остальных плата составит 150 рублей за одного человека.

Чтобы оформить бесплатный или платный пропуск, необходимо зайти на сайт ФГБУ «Заповедный Крым», прочитать все условия посещения заповедников, после чего верно заполнить необходимые поля, передает корреспондент ФАН.

Если выбрать платный вариант, то необходимо будет выбрать маршрут, указать имя и фамилию, адрес электронной почты, личный номер телефона, дату посещения, количество человек и оплатить. Если же оформлять льготный пропуск, то там то же самое, что и в платном варианте, только в конце ничего не нужно оплачивать.

При этом местным жителям всего лишь необходимо указать имя и фамилию, загрузить фото паспорта для подтверждения постоянной регистрации в Крыму (первый и второй разворот документа), номер телефона и адрес электронной почты, куда затем придет разрешение на посещение того или иного заповедника.

При заполнении заявок на пропуска стоит учитывать, что они рассматриваются только по будним дням с 9:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 17:00 часов. Кроме того, их необходимо заполнять верно, поскольку если какая-то информация искажена или указана не полностью, то в пропуске могут отказать. Также ФГБУ «Заповедный Крым» оставляет за собой право отказать в выдаче разрешения без объяснения причины.

Отметим, что на данный момент на сайте ФГБУ «Заповедный Крым» можно оформить пропуск только в ГПЗ «Ялтинский горно-лесной заповедник». В Опукский (недалеко от Керчи) и Казантипский заповедники (тоже в керченском регионе) до первого марта проход закрыт. Кроме того, проход в ГПЗ «Лебяжьи острова» доступно исключительно в научных целях.

При этом, чтобы попасть в «Крымский природный заповедник» необходимо оформлять пропуск по адресу: г. Алушта, ул. Партизанская 42, так как он не входит в структуру ФГБУ «Заповедный Крым». В случае посещения заповедника без пропуска туристов могут оштрафовать.

Напомним, ранее ФАН подробно рассказывал, зачем в Республике Крым вводится плата за посещение природоохранных зон, которые ежегодно посещают тысячи туристов.