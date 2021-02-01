Крымчан ждет особенный февраль с длинными выходными

В конце февраля вместо пятидневки россиян ждут всего три рабочих дня. Зато на предшествующей перед ней неделе людям придется трудиться в два раза дольше. Это вызвано переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20-го, чтобы организовать мини-каникулы ко Дню защитника Отечества. Отдыхать будем с воскресенья по вторник 21, 22 и 23 февраля.

«20 февраля официально объявлен рабочим днем. Согласно трудовому законодательству, рабочий день перед праздником Дня защитника Отечества должен закончиться на один час раньше. Поэтому рабочий день в субботу будет сокращенным, как если бы это был предпраздничный понедельник 22 февраля», ― сообщает Роструд.

Также трехдневные выходные в 2021 году нас ждут с 6 по 8 марта к Международному женскому дню. Отдыхаем на майские праздники ― с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. С 12 по 14 июня празднуем День России. В честь Дня народного единства утверждены четыре выходных ― с 4 по 7 ноября. С 2021 года 31 декабря станет выходным.

Еще четыре важных региональных праздника отмечают в Крыму. Здесь официальный выходной 18 марта, когда Республика стала российской регионом. 13 мая в Крыму мусульманский праздник Ураза-байрам будет нерабочим днем. Также жители полуострова отдыхают 20 июня, в День Святой Троицы. Следующий уважаемый в Крыму праздник ― Курбан-байрам, в 2021 году он выпадает на 20 июля.

Интересная особенность февраля 2021 года ― его идеальные стороны в календаре. Он включает в себя четыре понедельника, четыре вторника, четыре среды, четыре четверга, четыре пятницы, четыре субботы и четыре воскресенья. Ни один месяц не может похвастаться такой идеальностью. Следующий такой февраль будет только в 2027 году.