Крематорий в Крыму работает на максимум, принимая умерших из Краснодара и Сочи

Симферополь, 1 февраля. Появившаяся в СМИ информация о том, что в Крыму будут сжигать тела умерших ростовчан, быстро утратила актуальность. Спустя несколько часов после первых публикаций в Союзе похоронных организаций и крематориев России данную информацию опровергли. Подробнее — в материале ФАН.

«Да, на сегодняшний день мне передали, что в Ростове все починили. Все работает в штатном режиме», — заявил вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Игорь Усиков.

Вместе с тем, директор крымского крематория Михаил Ремез заверил корреспондента ФАН, что в случае необходимости полуостров бы справился с дополнительной нагрузкой.

«Мы готовы были принять тела, но на сегодняшний день, по имеющейся информации, в Ростове коллеги уже все исправили, все работает в штатном режиме. Это же техника, всякое бывает», — прокомментировал ситуацию ФАН директор крымского крематория Михаил Ремез.

Также он добавил, что крымский крематорий работает сейчас на пределе возможностей, так как принимает заказы частично из Краснодара, а частично из Сочи, так как данная услуга на полуострове значительно дешевле.

Ранее ФАН рассказывал о хитрых схемах и непонятных фирмах, появляющихся постоянно в похоронной сфере в Крыму.