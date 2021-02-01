Воды в Симферопольском водохранилище в Крыму практически не осталось

Симферополь, 1 февраля. Воды в Симферопольском водохранилище осталось совсем немного. Такое заявление сделал на встрече оперативного штаба по вопросам водоснабжения глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов, передает корреспондент ФАН.

По словам Баженова, у города уже технически заканчивается зависимость от Симферопольского водохранилища. Так, накануне оттуда откачали всего 23 тысячи кубометров воды, хотя ранее забор составлял 70 тысяч в сутки.

«Запасы воды в Симферопольском водохранилище истощились. Та вода, которая в нем есть, — она давным-давно стала не совсем кондиционная. Но мы нашли варианты и, в принципе, по запаху мы эту проблему решили (ранее симферопольцы жаловались на ужасный болотистый запах. — Прим.ФАН). На прошлой неделе состоялось серьезное событие — заработал водовод Дзержинского. Однако водовод долгие годы находился в нерабочем состоянии, за время работы в четыре дня на нем накопилось порядка 16 повреждений. И вчера было принято мной решение о его остановке», — доложил Баженов в ходе оперативного штаба по вопросам водоснабжения Симферополя и Симферопольского района.

Директор «Воды Крыма» отметил, что для ремонта были собраны шесть полностью оснащенных бригад с прилегающих территорий. Это Алушта, Бахчисарай, Саки, Евпатория, Джанкой и Белогорск. Плюс туда брошены все бригады города Симферополя.

По словам Баженова, такая концентрация сил связана с тем, что восстановить водовод необходимо в течении двух дней, иначе вода из Симферопольского водохранилища будет выработана полностью.

Напомним, что, помимо Симферопольского водохранилища, крымскую столицу питает еще и Партизанское водохранилище, которое также опустело из-за длительной засухи.

Ранее сообщалось, что Крым получил в распоряжение уникального робота, позволяющего искать повреждения водоводов и незаконные врезки в самых труднодоступных местах. А новая водная инспекция уже выявила ряд компаний, которые решили снять пломбы со счетчиков и потребляли воду бесконтрольно, еще пара предприятий врезалась в водопровод и в канализацию. Последние получат штраф в размере 44 миллионов рублей.