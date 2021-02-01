Археологи представили монеты, оружие и золото, которые нашли при раскопках в Крыму

Севастополь, 1 февраля. Под Севастополем вблизи Инкермана ученые новостроечной экспедиции Института археологии РАН обнаружили некрополь римского времени, то есть I-II ― начала IV веков нашей эры. Также при раскопках были найдены различные надгробия, которые, скорее всего, были использованы для погребения представителей варварского населения.

Как сообщил руководитель экспедиции Сергей Язиков в комментарии ФАН, всего на данный момент учеными уже было обнаружено около 250 погребений, а неразграбленных ― около 15. Известно, что для Крыма это самая большая коллекция каменных изваяний, относящихся к позднескифской культуре.

По его словам, большинство могильников были разграблены так называемыми черными археологами, которые орудовали здесь в 2007-2008 гг. Точно нельзя сказать, что они нашли, однако можно предположить, поскольку недавно в Крыму был найден подобный объект, но никем нетронутый.

«Мы можем провести аналогию, потому что в 2018 году возле села Фронтовое при строительстве седьмого этапа трассы «Таврида» нами тоже был обнаружен могильник этого же времени ― I-V века, здесь ― II-IV, но все ложится в одни временные рамки. Там мы раскопали 330 погребений, и они были практически полностью целыми, то есть неразграбленными. Там мы обнаружили более пяти тысяч находок, если не считать различные бусы, которых было около 15 тысяч. На том месте были представлены и серебро, и золото, то есть полный комплект», ― отметил ученый.

Также он добавил, что в этом году готовится большая выставка в Херсонесе, который находится на территории Севастополя ― все находки были переданы туда, где их потом можно будет посмотреть. Вместе с этим Язиков указал на самое интересное, что было найдено на могильнике возле села Фронтовое.

«Было найдено оружие ― 24 меча и два щита, около 100 золотых предметов. Мы их называем «из желтого металла», потому что нужно еще провести апробирование, чтобы точно сказать, какое это золото.

Очень много биллона ― это серебро с примесями. Также много различных керамических и стеклянных сосудов. Там все сохранилось, потому что погребения не были разграблены, не считая нескольких, которые обворовали еще в древности. А так могильники были никем больше нетронуты, но там не было ни одного надгробия. Здесь же их уже более 60 ― это говорит о социальной значимости данного места для древних людей», ― констатировал руководитель экспедиции Сергей Язиков.

Известно, что раскопки на данном объекте начались в сентябре прошлого года. Работы планируют завершить к концу февраля.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что на «Тавриде» под Севастополем был обнаружен уникальный некрополь времен Древнего Рима.