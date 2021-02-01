Крымский блогер показал, как выглядит почти пересохшее Партизанское водохранилище

Партизанское водохранилище — один из самых крупных и глубоких пресных водоемов в Крыму. Его расчетный объем составляет 34,4 млн кубометров пресной воды, а максимальная глубина доходит в некоторых местах до 40 метров.

По данным Крымводхоза, уже в декабре 2020 года объем водохранилища был близок к критическому — около 4,5 млн кубометров. Проблема в том, что в первый зимний месяц притоков в Партизанское водохранилище не наблюдалось. И ситуация даже с пришедшими в Крым снегом и дождями на данный момент не улучшилась. На сегодняшний день водохранилище почти достигло критической отметки.

Крымский блогер заснял текущее состояние Партизанского водохранилища с высоты птичьего полета — даже сейчас оно поражает воображение и кажется огромным.

Ранее эксперты отметили, что выпавших в январе осадков недостаточно для наполнения водохранилищ полуострова. На данный момент известно, что запасы Изобильненского водохранилища, которое расположено недалеко от Алушты, истощены на 70%, а Аянское водохранилище практически пересохло.