Ученый рассказал об индивидуальности древнеримских надгробий, найденных в Крыму

Севастополь, 1 февраля. В Крыму под Севастополем археологи при раскопках позднескифских могильников нашли древние антропоморфные надгробия времен Древнего Рима, то есть II ― начала IV веков нашей эры.

Как отметил начальник крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН Олег Шаров в комментарии ФАН, каждое надгробие индивидуально, то есть нет таких, которые бы повторялись. По его словам, они могли бы быть повторяемыми, как это часто делается на современных кладбищах, однако индивидуализм здесь очень четко представлен, хотя и есть некоторые общие технологические черты.

Также Олег Шаров отдельно рассказал о надгробии, которое мы видим на фотографии.

Ученый обратил внимание, что у фигур этого экземпляра сделаны волосы и представлены руки.

«Как мы видим, они даже что-то держат — это нормальная деталь для Херсонесской школы. То есть это надгробие вполне может быть херсонесским. Хоть и варварская работа, но тем не менее сделана она совершенно в херсонесских традициях, где показаны и тип прически, и тип лица, и фигуры — это очень важные детали. На других же надгробиях мы видим, что их нет совсем», — сказал он.

Всего на территории археологического объекта, который находится на холме под названием Киль-Дере, были обнаружены более 950 мест погребений. В могильниках ученые нашли традиционные наборы предметов заупокойных даров: изделия из металла, стеклянные сосуды и краснолаковую посуду.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что на «Тавриде» под Севастополем обнаружен уникальный некрополь времен Древнего Рима.