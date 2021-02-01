«Парящие в воздухе» контейнерные площадки придется доделывать за подрядчиком в Алуште

Алушта, 1 февраля. Осенью прошлого года в Алуште началась масштабная реконструкция остановок и контейнерных площадок. Даже тех, которые, на первый взгляд, были и так неплохими. Тендер выиграла «Крымская строительная компания». Сроки, данные подрядчику на выполнение работ, завершились еще в декабре.

В ходе еженедельных проверок администрацией города отмечалась некачественная и несвоевременная реализация намеченного плана, однако исправлять недочеты никто особо и не торопился. В Алуште КСК оставили после себя не очень хорошее впечатление. Сегодня «недоделанные» мусорные площадки алуштинцы высмеивают в Сети и требуют объяснений от городской администрации. Ранее ФАН публиковал курьезное видео, где автор заснял, как «умело» подрядчик оборудовал площадку.

Ситуацию прокомментировал заместитель главы города, курирующий этот вопрос, Александр Осовский:

«Работы по реконструкции выполняла подрядная организация «Крымская строительная компания» (КСК), они осуществляли работы по установке 180 конструкций для 720 контейнеров по всему алуштинскому муниципалитету. К их работе постоянно возникали нарекания, и до завершения работ и я, и глава администрации лично держали ситуацию под контролем и ежедневно объезжали все объекты. Сейчас с уверенностью могу сказать, что работы завершены. Стороны свои обязательства выполнили: и подрядчик, и мы как заказчики — в части оплаты», ― сказал Осовский.

Несмотря на это, местные жители все еще ожидают конечного результата реконструкции, не принимая во внимание подпорченную репутацию «Крымской строительной компании». Так, допустим, к некоторым площадкам невозможно даже подойти (снимки были сделаны в начале недели).

Александр Осовский говорит, что в проект техзадания подрядчика входила подготовка площадки и установка конструкций. Это все сделано. А вот недочеты, которые остались по благоустройству, власти будут исправлять своими силами.

«Ввиду того что их немало — целых 180 штук, понятно, что не все сразу видно. Все контейнерные площадки будут приведены в тот вид, в котором люди хотят их видеть. Это будут делать наши МБУ», — уверяет Осовский.

Однако сроки завершения этих работ не определены.

Ранее ФАН рассказывал, что в Алуште впервые со времен СССР взялись за ремонт не только городских, но и сельских дорог.