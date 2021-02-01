На «Тавриде» под Севастополем обнаружен уникальный некрополь времен Древнего Рима

Севастополь, 1 февраля. На восьмом этапе строительства трассы «Таврида» под Севастополем экспедиция Института археологии РАН обнаружила некрополь времен Древнего Рима: I–II — конца IV века нашей эры с надгробиями и стеллами. Обнаружено уже более 250 мест погребений, но раскопки продолжаются — на этом участке в шесть километров археологами ведутся работы еще на четырех точках.

Как рассказали ученые, здесь погребены представители варварского населения. Есть предположения, что они защищали жителей Херсонеса от других племен. Для Крыма это самая большая коллекция каменных изваяний, относящихся к позднескифской культуре, поэтому она в своем роде уникальна.

Более подробно об этом рассказал ведущий научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья, доктор исторических наук, начальник крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН Олег Шаров, передает корреспондент ФАН. По его словам, могильники здесь — это Совхоз №10, Инкерманский могильник, могильник Черная речка. Они все в низине находятся — это долина реки Черной.

«Здесь самый высокий холм, который назван Киль-Дере. Мы никогда не видели в ближайшей округе столько могильников, которые находятся на самом верху горы. Это место уникальное, потому что максимальное количество погребений находятся прямо на вершине холма», — отметил ученый.

Также он добавил, что данная территория очень статусная, так как таких надгробий в могильниках нет ни в одном месте в Крыму. Это фактически элитное место — здесь хоронили людей, чтобы увековечить их память.

«Здесь было обнаружено порядка 1000 предметов — это керамика, краснолаковая керамика и другие предметы. Естественно, основной поставщик — это Херсонес: в то время все шло через Херсонес. Это серебряные фибулы (застежки, броши. — Прим. ФАН), бронзовые перстни и браслеты, вещи из стекла — в каждом погребении был стеклянный сосуд, но они черным копателям были неинтересны, поэтому они их разбивали и бросали на месте находки. Но благодаря этому у нас есть неплохая коллекция стеклянных сосудов, которые могут рассказать о времени. Это четкий индикатор: стеклянные сосуды долго не жили, порядка 5–10 лет. По датам — это рубеж I–II — конца IV века нашей эры», — заявил ведущий научный сотрудник ИА РАН Олег Шаров.

По его словам, сейчас на археологических раскопках трудится 30 человек, уже было проработано 6,5 тысячи метров. Чтобы полностью докопать могильник, нужно раскопать еще около двух тысяч метров. Работы планируется завершить до конца февраля. В следующих материалах ФАН более подробно расскажет об археологических находках на этом месте, а также о черных копателях, которые орудовали на этом объекте примерно в 2008 году.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе расскажут о древней истории полуострова. Проект называется «От Таврики к Крыму через века».