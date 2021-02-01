В Ялте объяснили, почему гости отелей получают воду постоянно, а жители по графику

Ялта, 1 февраля. Благодаря дополнительным источникам водоснабжения Ялта не израсходовала ни капли воды из водохранилищ. Об этом в ходе оперативного совещания по вопросам водоснабжения РК заявила глава ялтинской городской администрации Янина Павленко, передает корреспондент ФАН.

«Только за один день приток составил более 160 000 кубических метров. На сегодняшний день из водохранилищ город не взял ни одного грамма воды. Подача воды практически круглосуточно, по информации водоканала, осуществлялась за счет дополнительных источников. Основной источник это, конечно же, Хаста-Баш — 30 000 кубических метров, Уч-Кош — 7000, Массандровский водопад — порядка 10 000, Ай-Панда — 300, Форос — 640», — заявила Павленко.

По ее словам, благодаря водопаду Учан-Су удалось практически полностью заполнить озеро Могаби, и на сегодняшний день из этого озера подается вода в несколько районов города: порядка около 2000 кубических метров в сутки.

«Таким образом, с 25 января по 1 февраля общий приток в водохранилища составил 1 820 000 кубических метров, и среднесуточный приток — 228 000 кубических метров», — сказала глава города.

Также она отметила, что на сегодняшний день в Загорском водохранилище запасы воды составили 2 539 000 кубических метров, из которых полезный объем — 739 000. В Счастливенском водохранилище — 3 595 000, из которых полезный объем 2 995 000 кубических метров.

При этом многие ялтинцы выразили возмущение в соцсетях и в обращении к властям тем, что у гостиниц ЮБК вода есть постоянно, а местные жители получают ресурс только по графику. На это мэр города ответила, что на самом деле все крупные потребители Ялты (гостиницы, отели, рестораны) получают воду в ограниченном количестве — примерно в три раза меньше, чем раньше. Однако за счет того, что предприниматели заранее установили емкости, они имеют возможность подавать постояльцам воду постоянно.

Ранее сообщалось, что остатки воды из водопада Учан-Су используются для наполнения озера Могаби.