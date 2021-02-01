В Крыму заявили о необходимости перезапуска туристической отрасли

Симферополь, 1 февраля. Крыму необходим перезапуск туристической отрасли. Такое заявление сделал министр курортов и туризма Вадим Волченко, передает корреспондент ФАН.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко отметил, что полуострову необходим перезапуск многих объектов туристической отрасли, а также создание нового номерного фонда. Это связано с тем, что в прошлом году загрузка номерного фонда во многих областях республики превысила 90%.

«Нужно обновить существующие объекты размещений. У нас есть большое количество санаториев, которые, на наш взгляд, используются недостаточно эффективно. Есть большое количество объектов, которые можно перезапустить, и это одно из направлений, на которые усилия правительства Республики Крым, безусловно, направлены. Притом у нас достаточно короткий период для принятия всех решений и для перезапуска той части отрасли, которую еще можно перезапустить. Плюс нам, безусловно, нужны новые объекты на тех территориях, которые еще не перегружены. У нас есть сейчас возможность создать инфраструктуру, сделать так, чтобы остаться в России в отпуске стало выбором, а не необходимостью», — заявил министр.

Также он отметил, что в прошлом году с учетом всех действующих ограничений 64% туристов прибыли в Крым на личном автотранспорте, используя Крымский мост.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму планируется строительство нового туристического кластера, способного разместить до 40 000 человек.