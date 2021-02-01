Евпатория стала лидером по внутренним туристическим направлениям

Евпатория, 1 февраля. Евпатория стала лидером по количеству запросов по внутрироссийским туристическим направлениям. Об этом сегодня заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

«У нас есть данные по «Яндекс. Метрике» о том, насколько увеличились запросы по городам Крыма. На самом деле город Евпатория — лидер на территории Российской Федерации по увеличению запросов на внутрироссийском направлении. На 84% увеличилось количество запросов за 2020 год», — заявил министр.

Также Волченко отметил, что популярность Судака, по данным статистики, возросла на 64%, Алушты — на 55%, а популярность Ялты выросла на 49%за тот же период.

Напомним, что в период новогодних праздников в Ялте наблюдалось большое скопление туристов.