Охотники в Севастополе готовятся к отстрелу волков, пришедших с Украины

Севастополь, 1 февраля. В январе под Севастополем были замечены волки. Пока к жилым поселениям они близко не подходили, но уже могут стать угрозой для тех, кто решил погулять на природе, особенно в горах, и отклониться от туристических троп.

Как сообщили ФАН в министерстве экологии РК, на сегодняшний день популяция волков в Крыму сокращается.

«По данным мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в 2017 году на территории республики численность волка составляла 306 особей, в 2018 году — 284 особи, в 2019 году — 287 особей, в 2020 году — 233 особи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за общей сложности учета поголовья этого вида животных данные о его численности приведены приблизительные.

Волки на территории крымского полуострова существовали всегда, однако в 70-х годах ХХ века были истреблены. Лишь спустя 30 лет в Крыму был зафиксировано первое появление волка на территории республики. С 2005 года волки в Крыму снова обитают постоянно.

За последние 15 лет в Крыму зафиксировано два случая нападения волка на человека. В 2007 году волк напал на работников ферм СПК им. Калинина и «Новый век» в Первомайском районе. В 2019 году в районе села Перевальное больное бешенством животное атаковало водителя-дальнобойщика.

Как регулируют популяцию волков

В министерстве экологии рассказали, что работа по регулированию численности волка на территории полуострова ведется регулярно с 2005 года. Добыча этого зверя за охотничий сезон 2016–2017 гг. составила 44 особи, за охотничий сезон 2017–2018 гг. — 90 особей, за охотничий сезон 2018–2019 гг. — 53 особи, за охотничий сезон 2019–2020гг. — 62 особи. За календарный 2020 год в Крыму добыто 106 волков.

В основном регулирование популяции на территории Крыма осуществляется путем спортивной и любительской охоты. Минэкологии регулярно издает приказы о регулировании численности волков: на сегодняшний день такой приказ действует на многих территориях охотничьих угодий полуострова.

Волки пришли с Украины

Начальник государственной экологической инспекции Севастополя Вадим Писляк считает, что количество волков в районе Севастополя увеличивается. Причем он убежден, что они пришли с территории Украины несколько лет назад. Мигрировать их заставили холод и голод — в Крыму хищники ведут охоту на дикого кабана.

Уже были случаи нападения на домашний скот в селах неподалеку. В городе уже на следующих выходных порядка 30 охотников выйдут на охоту для отстрела волков. Пока же в лесах стоят фотоловушки, которые контролируют перемещение диких животных.

Как рассказали ФАН охотники-любители, они для охоты используют тепловизоры, тепловизионные прицелы, которые позволяют выслеживать волков ночью, так как хищник охотится в основном в темное время суток. Днем его искать бесполезно — только отслеживать следы и его направление. Животное весьма хитрое: даже если днем мимо него будет проходить человек, то оно затаится и не будет нападать.

Ранее ФАН рассказывал, что волки загрызли трех охотничьих собак в Мордовии.