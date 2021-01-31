Хороший асфальт на сельской дороге не валяется: в Алуште серьезно взялись за дороги

В 2020 году крымской Алуште повезло с финансированием благоустройства городских дорог. Со времен Советского Союза впервые была сделана реконструкция на пяти самых протяженных улицах, которые являются связующими между набережной, центром города, развязкой автовокзала и жилыми массивами. Это улицы Партизанская, Багликова, Владимира Хромых, Таврическая и 15 Апреля. На них подняли тротуары, срезали ограждения, убрали бордюры, обновили дорожное полотно.

А на год наступивший запланирован ремонт еще 33 улиц Алушты, в том числе сельских. В селах алуштинского муниципалитета есть сложнейшие участки дорог, которые нуждаются в срочном ремонте и реконструкции.

Жительница села Верхняя Кутузовка Лидия поделилась своей проблемой с корреспондентом ФАН.

«Наверное, у каждого жителя Верхней Кутузовки есть свой «дорожный» шрам или даже перелом, который они заработали, бегая на остановку по нашей убитой дороге. Хотя дорогой это очень тяжело назвать. В наше время люди привыкли под словом «дорога» представлять асфальт или бетон. А у нас ― земля с камнями, которая, особенно в непогоду, становится непроходимой. Все бы ничего, село же, но эта дорога ведет на остановку. По ней каждый день ходят дети в школу, взрослые — на работу, а потом приезжают в город грязные как поросята. Очень бы хотелось, чтобы дорога стала дорогой, а не квестом на выживание».

Как говорит Лидия, наиболее популярная обувь у местных ― резиновые сапоги и калоши, а бабушки стараются вообще не ходить — очень уж им это тяжело дается — пытаться вылезти из вязкой грязи на дороге.

Мэр города Галина Огнева заявила, что с замначальника службы автомобильных дорог, министерством транспорта и администрацией Алушты подписано соглашение о выделении в этом году 300 млн рублей на реконструкцию и ремонт 33 улиц.

«20 улиц в самом городе, остальные — в селах. Мы попытались взять в каждом селе по две центральные или критические улицы, требующие незамедлительного ремонта. Ни одного не включенного в этот перечень села не осталось. Перечень всех улиц, которые попали в эту программу, будет опубликован чуть позже — как только появятся деньги на счетах. Соглашение подписано, ожидаем финансирования», — сказала глава города.

Пока неизвестно, на чьей улице будет праздник. Ремонт и реконструкция предусмотрены всего лишь для 13 сельских дорог, а нуждающихся в срочном благоустройстве гораздо больше.

«Центральная дорога в Лучистом — длинная, по ней дети в школу ходят. Да и весь остальной народ, чтобы добраться до центра или к остановкам, вынужден ходить по обочине. На поворотах без тротуара опасно. И зимой, и летом здесь масса машин, ведь проезд сквозной через наше село — между судакской трассой и симферопольской», ― рассказывает житель села Лучистое Александр.

В рамках соглашения заложены средства не только на ремонт и реконструкцию дорожного полотна, но и на обязательное восстановление пешеходной зоны. Поэтому на улицах, которым повезет, будет не только новая дорога, но и тротуары.

Ранее ФАН рассказывал, что в селе Лучистом сложилась критическая ситуация с дорогами: здесь участки были проданы людям еще при Украине, но при этом дороги между улицами только обещали ― никаких реальных проектов не было. Уже многие годы люди вынуждены ждать помощи от властей либо собирать со всех средства, чтобы общим силами сделать хоть какую-то дорогу.