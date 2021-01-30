ФАН выяснил, как выглядит самая дорогая и самая дешевая квартира в Севастополе

Севастополь, 30 января. Стиль ампир или классика, джакузи, кожаные диваны и обязательно шикарный вид из окна. Так описаны самые дорогие квартиры Севастополя. ФАН промониторил рынок недвижимости в городе на одном из популярных сервисов по продаже и аренде жилья и выяснил, сколько придется заплатить потенциальному покупателю за квадратные метры в Севастополе.

Так, самое дорогое на сегодня жилье в Севастополе обойдется в немалую сумму — 125 705 910 рублей. Столько, как заверяет продавец, стоят «просторные апартаменты VIP-уровня» площадью 420 квадратных метров. Они располагаются на шестом этаже здания в Стрелецкой бухте города. В квартиру можно подняться на собственном лифте, здесь есть смотровая площадка, три спальни, кухня-столовая и гостиная. В объявлении уверяют, что покупателей квартиры за 125 миллионов должна удивить ванна-купель, которая «эксклюзивно создана дизайнером».

А вот в Балаклаве за «скромные» 75 миллионов продают квартиру, которая при этом является объектом культурного наследия и находится прямо на берегу бухты на набережной Назукина. Приобрести можно как весь дом, так и его половину. В начале 1900-х годов в этом здании была Аптека Золотницкого.

Среди однушек самая дорогая квартира стоит 16 миллионов за 54 метра в жилом комплексе с оптимистичным названием «Вершина успеха». Пока, судя по количеству просмотров, популярности среди просматривающих объявление квартира особого успеха не имеет.

При этом самое дешевое жилье в Севастополе чаще всего продается только за наличные деньги, скорее всего, оно будет неузаконенным и в нем невозможно будет прописаться, однако вполне можно будет жить. По данным сервиса, самая дешевая квартира на вторичном рынке в Севастополе сегодня стоит почти в 120 раз дешевле самой дорогой, а именно 1 023 000 рублей (студия 18 кв. метров, черновая отделка, самые минимальные коммуникации). За 1 000 000 рублей в этом случае покупатель получит комнату в общем доме. Такого вида жилья в Севастополе много.

Стоимость же квартир в более общепринятом значении в городе стартует от 2,5 миллиона. За эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру в отдаленном районе города — Любимовке, Сахарной Головке или Инкермане. Кстати, красивый вид из окна в этих квартирах тоже возможен.

Ранее ФАН рассказывал, что спрос на жилье в Крыму растет с каждым годом и цены на недвижимость здесь повышаются с невероятной скоростью.