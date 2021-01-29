Ковитиди рассказала, почему в России не планируется вводить «ковидные паспорта»

Симферополь, 29 января. Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди подтвердила, что в России не планируют вводить «ковидные паспорта». Она отметила, что никаких решений по данному вопросу на федеральном уровне не принималось. Кроме того, по ее словам, вакцинирование от COVID-19 не даст никаких дополнительных юридических прав.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу «На грани», комментируя заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором она ранее сообщила, что не видит необходимости во введении «ковидных паспортов».

«Вопрос, конечно, актуальный и интересует многих. Никаких решений по данному вопросу на федеральном уровне не принималось. Вакцинируемая прививка никаких дополнительных юридических прав или других преимуществ не даст. А вот учитывать количество людей, которые вакцинированы, конечно, можно и нужно. Для этого достаточно ведения электронного регистра вакцинируемых от коронавируса. Если же люди и захотят, то им можно выдавать соответствующие сертификаты. Это нужно только для выработки следующей стратегии борьбы с пандемией», ― сказала Ольга Ковитиди.

Вместе с тем член Совета Федерации от Крыма прокомментировала информацию, что в Башкирии хотят ввести различные преференции для владельцев так называемых «антиковидных паспортов». В частности, местные власти рассматривают возможность ввести скидки на покупку билетов в госучреждения культуры, а также абонементов в фитнес и бассейн.

«Да, мы знаем, что в Башкортостане была озвучена такая инициатива. Очевидно, что в данном случае мотивация делать прививку должна быть, но она должна быть совершенно иной, а не какие-то скидки или преимущество ходить в театр. Мы понимаем, что тем самым нарушаются права человека, поэтому сегодня создавать дополнительные преференции для людей, которые привились, ― это неправильно. Естественно, такие решения могут быть поправлены и будут поправлены на федеральном уровне», ― заявила Ольга Ковитиди.

По ее словам, сегодня никто не должен разделять людей. Напомним, ранее ФАН рассказывал о кардиологе, который дал советы сердечникам после того, как переболел коронавирусом.