ФАН выяснил, сколько будет стоить отдых в Крыму в первые дни лета

Симферополь, 29 января. Отдых в Крыму очень популярен среди туристов, поэтому многие уже начали резервировать номера в отелях и гостиницах на время летнего отпуска. ФАН выяснил, во сколько россиянам обойдется отдых в республике, проанализировав данные туроператоров.

Предложения начинаются от 20 тысяч рублей. За эти деньги можно прилететь и отдохнуть вдвоем в небольшой гостинице на берегу Черного моря в течение пяти дней. Однако такая цена может быть не всегда, а только когда сезон еще не в самом разгаре. Поэтому если бюджет ограничен, лучше всего планировать отдых на начало лета.

Более популярные отели просят от 32 тысяч, но здесь уже будет включено питание. Они предлагают оформить страховку на отмену бронирования за 1500 рублей. При этом в случае аннулировании поездки по болезни в отелях принимают медсправки, по которым обещают вернуть 100% внесенных денег.

«Когда установили карантин, и люди не смогли поехать на отдых в Крым, мы отправляли в отели документы на расторжение. Там либо делали возврат, либо переносили деньги на депозит, чтобы ими можно было воспользоваться в другой период. Из-за большого ажиотажа процесс возврата затянулся на несколько месяцев, но в итоге всем деньги вернули», ― рассказала ФАН менеджер популярного российского турагентства.

Напомним, что в условиях договора должно быть написано, до какого числа можно бесплатно аннулировать заявку, чтобы администрация отеля вернула всю сумму. Обычно это две недели до даты заезда. Чтобы иметь возможность отказаться от поездки без потери суммы залога, туристам предлагают приобрести страховку на отмену бронирования.

Но большой необходимости в ней нет, негласно считают страховщики. В случае отмены поездки по причине болезни деньги все равно отдадут, если предоставить медсправку. А если будет еще один карантин, то бронь и так обязаны вернуть.

Известно, что в прошлом году в Крыму отдохнуло 6,3 млн туристов, несмотря на то, что туристический сезон начался немного с запозданием. При этом в 2019 году полуостров посетили 6,6 млн человек. Это может говорить о том, что отдых в республике набирает популярность среди россиян.

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