Шторм разбил популярную набережную в Севастополе

Штормовые волны разбили пляж на мысе Хрустальный, площадку возле Памятника затопленным кораблям и территорию в районе ДДЮТ в Севастополе. Больше всего не повезло территории вокруг Памятника затопленным кораблям, там стихия разбила гранитное и бетонное покрытие, передает корреспондент ФАН.

«Всего пострадало порядка 150 квадратных метров покрытия», — сообщил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Плиты, которые разбросало по набережной, сотрудники ГБУ «Парки и скверы» сложили в машину и увезли на хранение. А ту, что смыло волнами на морское дно, позже достанут водолазы. Пока никаких других работ здесь проводить не будут, так как мешает штормовой ветер и непогода.

«Сейчас будет нецелесообразно проводить текущий ремонт, потому что волна не позволяет. Восстановление будет недолгим, главное, чтобы шторм закончился», — понадеялся Евгений Горлов.

Штормить, по прогнозам синоптиков, будет еще пять дней. Как только установится хорошая погода, плитку на набережной восстановят. Причем ее будут крепить особым раствором, который сможет «бороться» со стихией. Что касается покрытия на мысе Хрустальном, то прошедший шторм просто унес то, что осталось там после летнего волнения.

Напомним, в июле прошлого года с только что отреставрированной набережной смыло свежую плитку. С тех пор планировалось ее переложить или заменить, но этим никто так и не занялся. Этой ночью с городского пляжа смыло остатки плитки. И в ближайшее время она снова восстановлена не будет. Как сообщил глава горхоза, для решения этой проблемы необходимы комплексные работы.

«Те волны, которые мы наблюдаем сегодня, просто детский сад в сравнении с известным штормом в декабре 2016 года. Тогда волны были высотой с дом, в Крыму тонули суда, проезды были завалены упавшими деревьями. Набережную в Севастополе в некоторых местах тогда словно бы срезало ножом», — поделился с ФАН воспоминаниями местный житель.

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