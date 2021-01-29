В Севастополе появится сад в память о Василии Лановом

Севастополь, 29 января. В Севастополе появится Сад памяти Василия Ланового. Об этом сообщили в оргкомитете международной акции «Сад памяти». Напомним, актера не стало сегодня ночью. Он умер, не справившись с последствиями коронавируса.

«В 2021 году в рамках международной акции первый Сад памяти в Севастополе будет разбит в честь Василия Ланового. Для многих Василий Лановой останется в памяти как «народный офицер», человек воли, долга, нерушимых ценностей и традиций страны», — заявили в оргкомитете акции.

Советский и российский актер театра и кино, общественный деятель, педагог, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Василий Семенович Лановой запомнился зрителям по многим ролям, особенно в образе знаменитого Павки Корчагина. Потом были «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных» — всего более 80 ролей.

Он также выступал бессменным президентом артековского Международного детского кинофестиваля «Алые паруса», был активным участником керченского Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны».

Лановой всегда с особым трепетом и любовью говорил о Крыме. Именно он поддержал севастопольцев в марте 2014 года, говоря со сцены: «Любовь к Севастополю и Крыму — в крови русского человека». Известно, что знаменитого артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в понедельник, 1 февраля.

В память о великом актере и гражданине Василии Семеновиче Лановом ФАН подготовил материал о яркой и насыщенной жизни артиста.