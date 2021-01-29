Депутат Ерманов из Керчи лишился полномочий за сокрытие доходов

Керчь, 29 января. Депутат керченского городского совета второго созыва Константин Ерманов лишился мандата из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Как сообщает корреспондент ФАН, в ходе 29-й сессии городского совета было принято решение о досрочном прекращении полномочий Ерманова в связи с сокрытием доходов.

Как стало известно ФАН, по результатам проверки выявлено, что Ерманов К. В. предоставил недостоверные сведения о доходе и материальном положении:

депутатом не указаны сведения о его участи в деятельности юридического лица в качестве единоличного учредителя и генерального директора ООО «Восточно-Крымский консалтинг»;

в справке о доходах Ерманов не указал доход в размере 4956,33 р. от социальных зачислений, а в справке о доходах супруги не указан полученный ею доход в ООО «Возрождение плюс»;

Ерманов не указал сведения о трех банковских счетах, общая сумма поступлений на которые в 2019 году составила 663 059,44 р., а в справке о доходах супруги Ерманова сокрыты сведения о четырех банковских счетах, общая сумма поступлений на которые в 2019 году составила 365 846,59 р.

Сам Ерманов обвинения частично признал, заявив, что по социальным выплатам ему за два года пришло порядка 10 000 рублей, которые он и не задекларировал. Также Ерманов заявил, что перечислил на счет компании ООО «Восточно-Крымский консалтинг» около 10 000 рублей, которые тоже не задекларировал.

Вместе с тем Ерманов считает решение о прекращении его депутатских полномочий предвзятым, якобы потому, что он сам выявил коррупционные действия со стороны руководителей республики. Об этом он публично и с криками заявлял на заседании горсовета, а позже и в кулуарах здания, но доказательств не представил. Стоит отметить, что ранее в социальных сетях распространялась информация в поддержку депутата, где он активно продвигался как герой Крымской весны.

Кроме Ерманова на заседании городского совета за предоставление недостоверных сведений о доходах получили предупреждения еще два депутата ― Мелютина Марина Ивановна и Красников Анатолий Федорович. Предупреждения были вынесены с учетом незначительности допущенных нарушений.