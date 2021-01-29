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Депутат Ерманов из Керчи лишился полномочий за сокрытие доходов

Скандальный депутат Ерманов из Керчи лишился полномочий за сокрытие доходов

Керчь, 29 января. Депутат керченского городского совета второго созыва Константин Ерманов лишился мандата из-за нарушений антикоррупционного законодательства. Как сообщает корреспондент ФАН, в ходе 29-й сессии городского совета было принято решение о досрочном прекращении полномочий Ерманова в связи с сокрытием доходов.

Как стало известно ФАН, по результатам проверки выявлено, что Ерманов К. В. предоставил недостоверные сведения о доходе и материальном положении:

  • депутатом не указаны сведения о его участи в деятельности юридического лица в качестве единоличного учредителя и генерального директора ООО «Восточно-Крымский консалтинг»;

  • в справке о доходах Ерманов не указал доход в размере 4956,33 р. от социальных зачислений, а в справке о доходах супруги не указан полученный ею доход в ООО «Возрождение плюс»;

  • Ерманов не указал сведения о трех банковских счетах, общая сумма поступлений на которые в 2019 году составила 663 059,44 р., а в справке о доходах супруги Ерманова сокрыты сведения о четырех банковских счетах, общая сумма поступлений на которые в 2019 году составила 365 846,59 р.

Сам Ерманов обвинения частично признал, заявив, что по социальным выплатам ему за два года пришло порядка 10 000 рублей, которые он и не задекларировал. Также Ерманов заявил, что перечислил на счет компании ООО «Восточно-Крымский консалтинг» около 10 000 рублей, которые тоже не задекларировал.

Вместе с тем Ерманов считает решение о прекращении его депутатских полномочий предвзятым, якобы потому, что он сам выявил коррупционные действия со стороны руководителей республики. Об этом он публично и с криками заявлял на заседании горсовета, а позже и в кулуарах здания, но доказательств не представил. Стоит отметить, что ранее в социальных сетях распространялась информация в поддержку депутата, где он активно продвигался как герой Крымской весны.

Кроме Ерманова на заседании городского совета за предоставление недостоверных сведений о доходах получили предупреждения еще два депутата ― Мелютина Марина Ивановна и Красников Анатолий Федорович. Предупреждения были вынесены с учетом незначительности допущенных нарушений.

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