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Начальник погрануправления ФСБ по Крыму заразился коронавирусом

Начальник погрануправления ФСБ по Крыму заразился коронавирусом

Симферополь, 29 января. Начальник пограничного управления ФСБ России по Республике Крым контр-адмирал Сергей Станкевич в данный момент находится на больничном из-за коронавируса. Об этом ФАН сообщил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ РФ данную информацию не комментируют.

Отметим, Сергей Станкевич возглавил пограничное управление ФСБ России в Крыму в Севастополе в октябре 2018 года. У него большой опыт работы в структурах ФСБ России. До назначения в Крым он в течение пяти лет занимал аналогичную должность в пограничном управлении ФСБ РФ по Брянской области. У него есть госнаграды «За отличие в охране государственной границы» и «300 лет российскому флоту».

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