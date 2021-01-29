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Коммунальщики оперативно очистили от снега трассу «Таврида» после непогоды

Пока горный Крым засыпает снегом, на западе полуострова наступила весна

Симферополь, 29 января. В некоторых частях Крыма, особенно на Ай-Петри, вновь начались обильные снегопады. Однако на этот раз это никак не сказалось на безопасности дорожного движения. Как сообщает корреспондент ФАН, трасса «Таврида», на которой во время прошлого снегопада просто остановилось движение, на этот раз оперативно очищена от снега.

Пока горный Крым засыпает снегом, на западе полуострова наступила весна

При этом в районе города Белогорск непогода и вовсе сменилась теплыми солнечными днями — от снега не осталось и следа.

Пока горный Крым засыпает снегом, на западе полуострова наступила весна

Напомним, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о провале в работе коммунальных и дорожных служб в период обильных снегопадов на полуострове.

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