Коммунальщики оперативно очистили от снега трассу «Таврида» после непогоды

Симферополь, 29 января. В некоторых частях Крыма, особенно на Ай-Петри, вновь начались обильные снегопады. Однако на этот раз это никак не сказалось на безопасности дорожного движения. Как сообщает корреспондент ФАН, трасса «Таврида», на которой во время прошлого снегопада просто остановилось движение, на этот раз оперативно очищена от снега.

При этом в районе города Белогорск непогода и вовсе сменилась теплыми солнечными днями — от снега не осталось и следа.

Напомним, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о провале в работе коммунальных и дорожных служб в период обильных снегопадов на полуострове.