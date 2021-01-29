Крымский чиновник извинился за неудачно спланированную акцию «Блокадный хлеб»

Симферополь, 29 января. Ежегодно 27 января отмечают День воинской славы России — день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день обычно проходит символическая акция — раздача блокадного пайка по 125 грамм хлеба, во время акции волонтеры рассказывают о стойкости жителей Ленинграда в те далекие дни, об их отваге и выдержке.

В этом году во многих школах Крыма дистанционно провели исторические лекции о страшном событии прошлого, рассказали молодежи о подвигах ленинградцев и их мужестве. Однако представители Перовского сельсовета Симферопольского района решили неприятно «отличиться» от всех, устроив раздачу хлеба пожилым людям лично.

Они пришли с визитом к блокадникам и детям войны, чтобы вручить каждому желающему по 125 грамм хлеба. Пользователи Сети очень критично отнеслись к данному поступку: по сути, считают крымчане, чиновники напомнили старикам о тех страданиях, которые они когда-то пережили. Возмущенные комментарии люди оставили под постом, который был опубликован на странице председателя Перовского сельсовета Александра Гудима, назвав это позором.

Уже через некоторое время пост вместе с фотографиями был удален. Позже появилась новая запись с извинениями председателя, в которой он сообщил, что никто не собирался вызвать тем самым негативную реакцию, отметив, что данная акция была неверно воспринята общественностью.

Вместе с тем в комментарии ФАН по этому поводу высказался депутат Гагаринского МО, севастопольский общественник Александр Бородавченко.

«Проблема подобных акций заключается в неумении правильно трактовать их смысл. Может, замысел был хороший, но, опять же, осуществление никудышнее. Я понимаю проведение подобного мероприятия для школьников, на уроке истории, так сказать, в качестве наглядного примера, чтобы показать детям, какой ужас творился в блокадном Ленинграде. Но подчеркну, подобные мероприятия должны нести поучительный характер, а кого и чему пытались научить эти люди, мне непонятно. К таким акциям нужно относиться трепетно и аккуратно, чтобы ими никого не обидеть», — заявил собеседник издания.

Примечательно, что в прошлом году отличились керченские чиновники, которые в рамках акции «Блокадный хлеб» пришли поздравлять блокадников хлебными изделиями. На фоне ветеранов разодетые чиновницы выглядели, скажем так, не совсем соответствующе случаю. Тогда дошло до того, что глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил их сложить полномочия. Кроме того, руководитель горсовета Керчи Мая Хужина пыталась отозвать свое заявление об увольнении, что Аксенов назвал «самодурством» и «ересью».

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с коллегами и блокадниками возложили цветы к памятному камню на Аллее Городов-героев.