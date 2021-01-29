В Ялте формируется новая команда: Павленко назначила вице-мэров курортной столицы

Ялта, 29 января. Глава Ялты Янина Павленко начала формировать собственную команду из новых управленцев. Так, депутаты Ялтинского городского совета согласовали назначение двух заместителей главы администрации города — экс-министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Стрельбицкого и бывшего заместителя гендиректора винзавода «Массандра» Владимира Буряка.

Отметим, что ранее Буряк также работал с Павленко на заводе шампанских вин «Новый Свет». Об этом рассказала глава города на своей странице в Facebook.

«На должность первого заместителя заступает Владимир Анатольевич Буряк. Знаю его более 15 лет как глубоко порядочного человека, профессионала. Он будет курировать самое сложное направление — жилищно-коммунальное хозяйство. Основная задача — в максимально сжатые сроки решить задачи по созданию комфортной городской среды в сфере ЖКХ! Еще одно направление — территориальные органы», — сообщила Павленко.

Также она представила Сергея Стрельбицкого — еще одного заместителя. По ее словам, ему будет доверен блок экономического развития города, инвестиции, создание цифровой экономики и проектного офиса.

Евпаториец Стрельбицкий до 2014 года работал во Львовской обладминистрации, для которой подготовил программу развития курортной и туристической отрасли области до 2020 года. С 2015 по 2017 годы руководил министерством курортов и туризма Крыма.

Кроме того, в Ялте назначен новый начальник департамента имущественных и земельных отношений. Эту должность заняла экс-замминистра имущественных и земельных отношений Оксана Лахина.

Назначен и новый руководитель аппарата администрации города — экс-заместитель гендиректора «Массандры» Елена Омесова. Янина Павленко охарактеризовала всех как больших профессионалов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Ялте начали сносить незаконные ларьки, рекламные щиты и парковки.