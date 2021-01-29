Задержанным ФСБ крымчанам грозит 7 лет заключения за оправдание терроризма

Севастополь, 29 января. В Крыму задержаны двое граждан — ялтинец и севастополец, которые подозреваются в публичном оправдании терроризма в Сети, передает корреспондент ФАН.

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали мужчин 1980 и 1977 годов рождения, которые под вымышленными именами публиковали в соцсетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность. Личности обоих были установлены и по их месту жительства провели оперативно-розыскные мероприятия: изъяли телефоны и ноутбуки, с которых те и размещали запрещенные материалы, а также экстремистскую литературу.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенная с использованием сети «Интернет». Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время устанавливается их возможная причастность к иным преступлениям экстремистской направленности.