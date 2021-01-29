В Симферополе из кранов начала течь «шоколадная» вода

В Симферополе из кранов течет грязная вода. Скорее всего, это связано с запуском нового магистрального водовода Веселое — Дзержинское. Ранее об этом предупреждали в ГУП РК «Вода Крыма», отмечая, что качество воды в некоторых районах столицы может ненадолго ухудшиться.

Дело в том, что жители Симферополя и близлежащих районов сейчас переводятся на воду с артезианских скважин, поскольку местные водохранилища сильно истощены. А мутность связана с возникновением турбулентного режима в водоводе и смывом коррозийных отложений со стенок.

«Вчера велись ремонтные работы на сетях, кратковременное ухудшение качества воды связано с вымыванием продуктов коррозии со стенок водовода после восстановления водоснабжения», — прокомментировали ситуацию в ГУП РК «Вода Крыма».

Местные жители делятся в Сети видео воды, которая течет из крана.

«Течет шоколадная вода, жаль только, что не по-настоящему», — пишет в комментариях Алексей Артюх.

«Стечет и все будет хорошо», — добавил Андрей Демин.

«Обратитесь в «Воду Крыма», там сделают перерасчет, я так уже делала. У меня так же было, где-то три часа мутная вода лилась и пошла нормальная», — сообщила Анастасия Земина.

Известно, что новый водовод позволит увеличить количество подаваемой воды на город из артезианских скважин и стабилизировать давление в сети в различных микрорайонах Симферополя. Напомним, ранее ФАН рассказывал, как Ялта использует воду с водопада Учан-Су.