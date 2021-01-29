В Севастополе показали недострои, которые представляют серьезную опасность для детей

Севастополь, 29 января. Из-за гибели 15-летнего подростка в Севастополе началась серьезная «перепись» недостроев и заброшек в городе. Теперь за каждый такой объект будет отвечать специально назначенное лицо. Поможет ли это справиться с детским интересом к таким местам и снизит ли травматизм, увидим в дальнейшем. А пока ФАН выяснил, где в городе остались недострои, которые годами угрожают жизни и здоровью детей, да и в целом портят внешний облик Севастополя.

Если сравнивать современный внешний вид Севастополя хотя бы с его видом десятилетней давности, заброшенных объектов становится все меньше. Земля в городе дорогая, и поэтому между застройщиками и владельцами земельных участков часто разгорается борьба буквально за каждую пядь, которую они берегут. Кроме того, руководство города в последние годы более активно уделяет внимание этому вопросу.

Однако есть в городе и недострои: часто это стройки, которые начинались еще в 90-х или в 2000-х годах на полностью законных основаниях, но по разным причинам так и не завершились. Родители говорят, что детей манит туда словно магнитом. Невзирая на увещевания, мольбы и просьбы, они снова и снова разгуливают в недостроенных стенах.

«Мы не можем ходить за подросшими детьми словно тень, конечно, мы им говорим, наказываем, но толку! Правильно было бы, если в таких местах была охрана, и детей бы выгоняли, не пускали. Потому что даже заборы — это ерунда», — рассказала ФАН Елена Козлова, ее 13-летний сын Константин только летом прошлого года оправился от сложного перелома лодыжки.

Как рассказала женщина, весной 2020 года сын гулял по недострою на проспекте Генерала Острякова, в районе остановки Генерала Хрюкина. Дети играли в лова.

«Там и девочки с ними были, думаю, пацаны хотели перед ними рисоваться, бегали, толкались. Сын как-то неловко попятился, его нога застряла между плит или камней, и он упал. Нам повезло, что без тяжелых операций или аппарата Елизарова обошлось, но в гипсе мы ходили более трех месяцев. Ну и костыли», — пояснила мать пострадавшего Константина.

Об этом недострое жители рассказали губернатору города Михаилу Развожаеву под его постом в социальных сетях, где было объявлено об инвентаризации заброшек.

«Много лет это здание стоит заброшенным, регулярно там собираются подростки, бегают по балкам, что еще они там делают, можно только догадываться. Забор частично разрушен, сторожка несколько раз горела. Просто невероятно, что это здание на виду у всех, и никому нет до него дела», — написали местные жители.

Также они указали на недострой прямо напротив школы №61 на улице Косарева, там часто дети гуляют даже на переменах. На территории заброшки в центре города на улице Очаковцев, по признанию людей, уже выросли деревья.

Судя по комментариям под постом губернатора, заброшенные недострои есть в каждом районе города, родители просят власть разобраться.

«Поручил провести инвентаризацию всех недостроев. Разберем каждый объект, примем соответствующие меры. Алгоритм простой — выявили недострой, проверили, если есть собственник, выдали соответствующее предписание. Как минимум все должно быть огорожено и находиться под охраной. Если не происходит никаких действий — сносим, обеспечиваем безопасность, потом разбираемся в судах», — резюмировал Михаил Развожаев.

С недостроями необходимо бороться комплексно, не только сносить, огородить и не пускать, но и обеспечивать детям альтернативный досуг, уверена жительница села Орловка под Севастополем. Она прислала журналисту ФАН фото недостроенного коттеджа в районе села. На нем «гроздьями» висят маленькие дети.

«В Орловке модно играть на стройке. Это дети из ближайшего села Вишневое, там нет ни детских площадок, ни кружков», — сообщила жительница Орловки.

Именно в Орловке на трех подростков упала бетонная плита. Прежде чем ее удалось поднять, погиб 15-летний Таир М. Трагедия произошла на территории бывшего распределительного бетонного узла. Здесь еще в 1983 году производили бетон и поставляли его на окрестные стройки. Из владения совхоза земля давно вышла. Может оказаться, что конструкция просто бесхозная. Это предстоит выяснить следователям.

ФАН поговорил с родственниками и друзьями погибшего мальчика и узнал, что у погибшего остался пятимесячный ребенок.