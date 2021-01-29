В Керчи отказались объединять больницы после нашумевшего видеоролика местных врачей

Москва, 29 января. Нашумевший вопрос о реорганизации Керченской городской больницы №3 снят с повестки. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

Ранее на сайте ведомства появится проект распоряжения об объединении горбольницы №3 с Керченской городской больницей №1 им. Пирогова.

Коллектив больницы массово и категорично выступил против этой процедуры. Медработники записали видеообращение, в котором заявили о нежелании объединяться с другой больницей.

«Да, действительно, ранее поднимался вопрос о реорганизации Керченской больницы №1 в форме присоединения к ней Керченской городской больницы №3 с целью улучшения медицинского обеспечения населения города Керчи», — отметили в минздраве.

Объединение больниц объясняли возможностью оптимизировать траты бюджетных средств и улучшить организацию финансирования и управления медучреждениями. Говорилось, что благодаря объединению можно будет повысить доступность и качество оказания услуг медиками.

ФАН объяснили, что информация о готовящемся объединении медучреждений была не совсем верной, так как велась лишь проработка экономического обоснования этого решения. В ведомстве заявили, что заявления протестующих о конкуренции между медицинскими учреждениями Керчи безосновательны.

«Заявления протестующих о конкуренции между Керченской ГБ №1 и Керченской ГБ №3 безосновательны и связаны с непониманием организации работы учреждений здравоохранения (управления, финансирования, модернизации, структуры. — Прим. ФАН)», — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму идет активная работа по вакцинации населения. Сегодня сделать прививки призвал земляков севастополец летчик-космонавт Антон Шкаплеров.