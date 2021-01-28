В Крыму рассказали, что ожидает туристов на открытии знаменитых Митридатских лестниц

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко рассказал во время церемонии закрытия Года 2500-летия Боспорского царства, каких показателей удалось добиться благодаря реализации этого проекта. По его словам, задумывая межрегиональное «Золотое кольцо Боспорского царства», вместе с коллегам они пришли к выводу, что он должен генерировать до 10% туристического потока.

Министр отметил, что в 2019 году эти цифры оправдались полностью, но в 2020-м из-за коронавируса большого турпотока Крым не получил. Однако популярны стали онлайн-мероприятия.

«Порядка 360 тысяч туристов в 2020 году посетили объекты показа в рамках «Золотого кольца Боспорского царства» только в Крыму, в 2019 году — более 560 тысяч, что является достаточно серьезными показателями. Здорово, что в рамках уже существующего проекта появляются новые, например такие, как «Винные дороги». Это означает, что проект живой и он представляет интерес», — подчеркнул Вадим Волченко.

Также министр добавил, что в 2020 году пришлось отменить некоторые мероприятия, связанные с гастрономическим и культурно-познавательным туризмом. Но, к примеру, фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» перешел в онлайн-формат.

«В этом году, уверен, что проведем его в формате офлайн, при этом сохранив онлайн-активность. Мы понимаем, что значительная часть античного наследия России сосредоточена именно в Крыму: в Керчи, Феодосии, Севастополе и Евпатории. Для нас крайне важен этот проект и, безусловно, очень приятно, что, начиная, по сути, с нуля, мы в первый же год получили одобрение Ростуризма, затем и президент заметил этот проект. Мы считаем, что у него очень серьезные перспективы», — сказал Вадим Волченко.

Кроме того, по словам министра, весной состоится открытие реконструированных Митридатских лестниц, которые находятся в Керчи. Это мероприятие планируют сделать максимально интересным, чтобы оно стало магнитом для туристов, но при этом будут учитываться эпидемиологические ограничения.

«Также это мероприятие станет одним из ярких штрихов в общем межрегиональном проекте. Как отмечали коллеги из Ростуризма, это первый проект такого уровня после «Золотого кольца России», который появился в современной российской истории», — констатировал глава Минкурортов Республики Крым Вадим Волченко.

Реставрация объекта культурного наследия Большой и Малой Митридатских лестниц началась в 2018 году, однако из-за грубых просчетов и ошибок в проектной документации работы были приостановлены и возобновились только в конце 2019-го. Власти обещают, что крымчанам объект представят к 9 мая.

Напомним, «Золотое кольцо Боспорского царства» — межрегиональный туристический маршрут, который был разработан профильными ведомствами Ростовской области, Крыма и Севастополя, а также Краснодарского края. Данный проект позиционирует Россию как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации. Отметим, что еще в апреле 2019 года президент Владимир Путин привел данный маршрут в качестве демонстрации примера многообразия российской истории.

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