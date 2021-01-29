Крымский космонавт обратился к россиянам с призывом сделать прививку 

Севастополь, 29 января. Летчик-космонавт, Герой России, уроженец Севастополя Антон Шкаплеров призвал своих земляков и всех россиян позаботиться о своем здоровье и защитить родных и близких от коронавируса.

«Наша профессия предусматривает особые требования к обеспечению безопасности здоровья. Это очень важно при подготовке экипажа к полету на Международную космическую станцию», — сказал он в обращении из Центра подготовки космонавтов.

По его словам, первый этап вакцинации он прошел в прошлом месяце, а после январских каникул — сделал вторую прививку. Он отметил, что никаких побочных эффектов у него не наблюдалось.

«При охвате прививками 70% населения эпидемия затухает. В этих 70% должно быть маленькое участие каждого из нас. Такого врага, изменившего всю нашу жизнь, можно победить только общими усилиями. Выбор, как всегда, за вами», — обратился летчик-космонавт Антон Шкаплеров, передает ЦУР Крыма.

Антон Шкаплеров — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». Пробыл в открытом космосе более 14 часов.

В Крыму к настоящему моменту прививки получили уже более шести тысяч граждан, а очереди пройти вакцинацию уже растянулись минимум на две недели — ажиотаж получить вакцину очень высок.