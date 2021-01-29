В Севастополе рассказали о перспективах строительства многоуровневых парковок

Севастополь, 29 января. В Крыму и Севастополе крайне остро обстоит ситуация с парковочными местами, особенно летом, когда сотни тысяч туристов приезжают в маленькие курортные города, которые не рассчитаны на такое количество авто. В таких случаях начинается настоящий транспортный коллапс, потому что люди вынуждены парковаться везде, где только можно и нельзя.

Это доставляет ряд неудобств как пешеходам, которым могли перегородить проход припаркованные автомобили, так и водителям, поскольку их авто могут эвакуировать на штраф-стоянку. В связи с этим строительство многоуровневых парковок, причем как подземных, так и надземных, как никогда актуально для Крыма. Тем более что с Крымским мостом и запуском движения по трассе «Таврида» количество автомобилей летом в республике увеличивается в несколько раз.

На самом деле разговоры о необходимости строительства таких парковок идут давно, однако реализовать задуманное пока не получается: то место не могут подобрать, то инвестора нет, то грунт не подходит. Такая ситуация уже не раз наблюдалась в городах полуострова. Корреспондент ФАН обсудил эту тему с президентом Союза строителей Севастополя, почетным строителем России Александром Лившицем. Он рассказал, нуждается ли город-герой в подземных или надземных многоуровневых паркингах, и на что сегодня стоит обращать больше внимания при решении проблемы с нехваткой парковочных мест.

«Подземные парковки для Севастополя — это достаточно дорогое удовольствие из-за грунтов четвертой и пятой группы. Я думаю, что сначала стоит рассмотреть строительство и компактное размещение многоуровневых надземных парковок. Парковки нужны, особенно в тех местах, где наблюдается большое скопление туристов, чтобы люди могли хотя бы за деньги поставить свои авто. И такие места в концепции Союза строителей Севастополя указаны», — подчеркнул собеседник издания.

Первая такая парковка, продолжил Лившиц, должна размещаться на улице Портовая — это место, где находится ж/д вокзал, автовокзал, то есть это большой пересадочный хаб. Там возможна парковка на 800 автомобилей.

«Чтобы она была удобна для местных жителей и туристов, эту улицу нужно связать пешеходными связями с площадью Ушакова. Также должны быть построены современные траволаторы, чтобы люди с парковки на Портовой поднимались сразу на Ушакова, а затем садились на общественный транспорт и ехали по кольцу туда, куда им нужно. Это один из вариантов, самый перспективный. Все вопросы и варианты нужно тщательно прорабатывать, потому что строительство парковок — действительно актуальная тема для Крыма и Севастополя», — констатировал президент Союза строителей Севастополя, почетный строитель России Александр Лившиц.

При этом назвать предварительную стоимость одного парковочного места в многоуровневом надземном или подземном паркинге очень сложно, поскольку здесь нужно учитывать множество факторов: стоимость земли, количество парковочных мест, какие будут использоваться материалы при строительстве, какие будут коммуникации и так далее.

В одной компании, которая занимается проектировкой многоуровневых надземных паркингов из стальных конструкций в Крыму, сообщили ФАН, что средняя цена одного парковочного места составляет от 200 до 350 тысяч рублей. Но это надземная парковка, подземная же может выйти гораздо дороже. Бетонные конструкции тоже добавят цены машино-места.

Отметим, что в Севастополе еще в 2018 году обсуждался вопрос строительства подземной парковки на территории мыса Хрустальный под музейным комплексом площадью 14 тыс. квадратных метров. Однако в конце декабря 2020 года было принято решение о необходимости переноса парковки в другое место. Напомним, ранее ФАН рассказывал, что власти Севастополя отменили ряд ограничений по коронавирусу.