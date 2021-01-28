Вандалы не пожалели обелиск в честь Севастополя и разрисовали памятный мемориал

Севастополь, 28 января. Одно из самых величественных мемориальных строений в Севастополе находится в удручающем состоянии. Разбитые плиты, граффити вандалов, общая заброшенность. Именно так сейчас выглядит «Штык и Парус» — так называют памятник местные жители. Корреспондент ФАН выяснял, почему величественный монумент Севастополя сегодня находится в таком состоянии.

Памятник находится в отдалении от центральной площади города. Чтобы попасть на его площадку, нужно высоко и далеко обходить по проезжей части. После этого пройти на территорию Института биологии южных морей, с него сквозь заваренный железными прутьями вход можно пролезть на площадку «Штыка и Паруса». Чтобы сюда пройти, нужно постараться — вот вандалы и стараются. Вид, который отсюда открывается, потрясает и сегодня, несмотря на грязь, хаотичную застройку и общий плачевный вид памятника.

Возможно, именно его отдаленность сыграла с монументом злую шутку. Памятник начал разрушаться еще с перестроечных времен, в 90-е годы заварили вход на смотровые площадки — денег на ремонт просто не было. В 2016 году мемориал стал объектом культурного наследия. Однако на баланс из-за сложностей оформления проектной документации его до сих пор никто не взял.

«Это «Обелиск в честь города-героя Севастополя» — именно так официально называется памятник. Его высота около 60 метров, он прекрасно виден с кораблей, которые заходят в нашу гавань. Он белоснежный, потому что облицован альминской плиткой», — рассказал корреспонденту ФАН экскурсовод и местный житель Сергей Самойлов.

Вокруг обелиска — верхняя и нижняя видовые площадки. Обзор сверху сейчас нарушают сразу две постройки. Справа — так называемые местными жителями голубые унитазы — комплекс из двух высотных зданий, расположенных на мысе Хрустальный в центре города. Получил свое название из-за цвета остекления и характерной формы. Его возвели еще в украинские времена.

С левой стороны — вид на бухту, который закрывает новострой, возмутивший жителей Севастополя еще в начале 2020 года. Это очередной этаж кафе, которое располагается на берегу городского пляжа.

«Владелец просто решил не останавливаться на двух этажах и начал возводить третий, затем четвертый — открытую веранду. Как мы видим, здесь ведется неспешное строительство, несмотря на призывы и указания даже местной власти прекратить застройку», — объяснил экскурсовод.

Вместе мы спустились на нижнюю видовую площадку, отсюда пока еще видно Приморский бульвар и Памятник затопленным кораблям. На подпорной стене монумента еще остались барельефы с картинами различных эпизодов военного времени.

«Посмотрите на них. Бывшие герои плачут, явно такого забытья от своих потомков они не ожидали», — указал Сергей Самойлов.

Он отметил, что местные жители часто пытаются навести здесь порядок своими силами — устраивают субботники, закрашивают надписи, вывозят мусор, но позже это все возвращается.

Как выяснил ФАН, летом 2020 года монумент все же решили отреставрировать. Сразу была названа сумма ― почти 260,2 млн рублей. Предполагалось, что работы проведут за счет средств межбюджетного трансферта, который предоставляется городу из бюджета Москвы на 2020 год. Реконструкцию должна была провести архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» из Санкт-Петербурга.

Но работы на монументе до сих пор не начались. В департаменте архитектуры и градостроительства предлагали начать реконструкцию вместе с будущим парком, который планируется разбить на мысе Хрустальном. Проект культурного кластера на мысе Хрустальном уже составлен, общественные слушания проведены.

Важно уточнить, кроме «Штыка и Паруса» вне городского баланса остались еще несколько не менее значимых памятников: «Матрос и Солдат», расположенный на мысе Хрустальном, бронепоезд «Железняков» — недалеко от автовокзала, он также находится в печальном состоянии, ржавеет, а внутри периодически проводят ночи бомжи. Разрушается также Памятник подводникам-черноморцам на улице Героев Севастополя. Руководству города в будущем нужно решить, на чьем балансе будут эти памятники, чтобы не допускать подобного невежества к памяти героев. ФАН будет следить за ситуацией.

Отметим, ранее в комментарии ФАН психолог рассказывала, почему вандалы уничтожают и разрисовывают памятники.

Кроме того, ФАН сообщал, что трехмерную модель пострадавшего от бомбежек древнего города Пальмира из Севастополя отправили в Санкт-Петербург.