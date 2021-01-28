«Они будто выгорели»: крымчане обеспокоены гибелью хвойных деревьев на ЮБК

Ялта, 28 января. В конце декабря прошлого года по социальным сетям разлетелись публикации о печальном состоянии зеленых насаждений в Крыму, в частности в Ялте. Массово стали болеть и гибнуть хвойные деревья, такие как крымская сосна, кипарис, можжевельник, тис. В причинах и способах помощи редким породам деревьев разбирался корреспондент ФАН.

О быстроразвивающихся проблемах у «зеленых друзей» рассказывали жители Ялты и окрестностей, делились фото и обращались с призывами к специалистам, в частности к сотрудникам ялтинского «Зеленстроя» и ялтинского заповедника, обратить на проблему внимание и принять срочные меры. Пользователь Мария Торопова на своей странице в соцсети Facebook написала пост в форме открытого обращения.

«В Ялте и Крыму сложилась катастрофическая ситуация с хвойными растениями. У нас умирают хвойные деревья — засыхают буквально за несколько месяцев», — пишет автор.

Обращение иллюстрирует ряд фото, которые, по утверждению Тороповой, сделаны на Поликуровском холме, в Массандровском парке и Пушкинской улице в Ялте. Эти деревья будто выгорели на солнце, говорят местные жители.

ФАН обратился за консультацией в Ялтинский горно-лесной природный заповедник. Директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин рассказал, что, действительно, на сегодняшний день определенная угроза для хвойников существует.

«За год существования заповедника проблема усугубилась. Мы сейчас проводим инвентаризацию, чтобы понять масштабы поражения и выработать стратегию борьбы с вредителями. В составе организации есть грамотные специалисты, которые проводят исследования. Мы также сотрудничаем с Никитским ботаническим садом в проведении полевых исследований», — сообщил глава учреждения.

Основная причина — значительное увеличение антропогенной нагрузки, недостаток осадков, исключение из естественной подпитки от водостоков. Ручьи и источники максимально изъяты из естественной среды для обеспечения потребностей в воде людей. При застройке далеко не всегда учитываются природные процессы.

«Мы сами предлагаем помощь не только в части спасения зеленых насаждений, но и в поставке саженцев, которые мы сами выращиваем на территории заповедника. Для этого у нас есть шесть питомников, где выращиваются лесные культуры. Они растут в естественных условиях и максимально адаптированы к местности. Готовы даже оказать волонтерскую помощь», — подчеркнул Бородин.

В ближайшее время, говорит Андрей Бородин, варианты сотрудничества будут обсуждать с главой администрации Яниной Павленко.

Дендролог Анастасия Сид в интервью ФАН рассказала о вероятных причинах поражения деревьев вредителями, а также о способах помощи «зеленым друзьям».

«Главной причиной возникших проблем следует считать аномально теплую зиму и засуху, которые способствовали разведению в хвое и коре деревьев грибков и паразитов и ослаблению иммунитета деревьев. Засуха провоцирует пожелтение хвои. Нужно детально провести анализ заболевших деревьев, чтобы определить причины у каждой группы. Помощь должна быть комплексной: обработка фунгицидами и противопаразитными средствами, подкормка, которую могут выполнить волонтеры под руководством специалистов. В особых случаях лесники даже вырубают зараженные ветки или даже деревья, чтобы не страдал остальной лес. В любом случае необходимо детальное обследование», — пояснила специалист.

Глава администрации Ялты Янина Павленко подробно ответила на запрос ФАН о принимаемых мерах, выделении средств на профилактические и оперативные мероприятия по содержанию зеленых насаждений и компенсационных высадках на территории муниципального образования.

Обработка зеленых насаждений специалистами МБУ «Зеленстрой» ведется с весны 2020 года. Подготовлена документация для запроса средств (2,5 млн рублей) на создание полной картографической схемы и технологических карт мест поражений и соответствующей обработке. При этом для сбора полных и достоверных сведений администрация приглашает к сотрудничеству жителей Ялты. Основные вредители уже выявлены.

«Для решения проблемы направлены письма в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Ведутся переговоры с научными сотрудниками ФГБУН «НБС-ННЦ», энтомологами и фитопотологами о мерах эффективной борьбы с паразитами (австралийский желобчатый червец, сосновый короед/лубоед и пальмовый мотылек)», — сказано в письме.

ФАН предоставлена информация о компенсационных высадках. В 2020 году было высажено многолетних зеленых насаждений на сумму 600 тысяч рублей. На 2021 год запланирована высадка 1214 единиц древесно-кустарниковых пород и запрошено дополнительное финансирование еще на 2500 единиц.

Хорошо, что жители Крыма проявляют неравнодушие к окружающей среде, обращают внимание на состояние деревьев, беспокоятся об их здоровье. Учитывая готовность администрации Ялты и МБУ «Зеленстрой» к сотрудничеству, можно обращаться непосредственно в профильные организации для помощи в выявлении всех зеленых насаждений, нуждающихся в обработке и оздоровлении.

Ранее ФАН рассказывал, что власти Ялты начали приводить в город в порядок — демонтируются незаконные ларьки в городе, а также рекламные щиты, которые портят внешний вид курортной столицы Крыма.