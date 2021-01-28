ФАН выяснил, что скрывается за «скандальной застройкой» парка в Алупке в Крыму

Ялта, 28 января. В Крыму уже несколько дней обсуждается тема застройки Пионерского парка в Алупке, земли которого разделили на участки, сейчас там ведется строительство частных домов. Местные жители негодуют, проводят общественные встречи. Корреспондент ФАН разбирался в ситуации.

Более 40 лет назад на этом месте перезахоронили героев-освободителей от немецко-фашистских захватчиков, местные жители установили памятную стелу со звездой, высадили кипарисовые аллеи. Как выяснилось, теперь это место парком не является ― на кадастровой карте отмечены более десяти участков, стоимость которых приближается к миллиону за сотку. Связаться с главой Алупки, чтобы обсудить ситуацию, ФАН пытался три дня, но безуспешно.

При этом мэр Ялты Янина Павленко весьма объемно прокомментировала ситуацию. Она рассказала, что от парка здесь уже ничего нет: земли разделили на отдельные участки еще при Украине, в 2008 году. В основном это небольшие куски земли по шесть, восемь и десять соток.

«12 земельных участков было выделено под индивидуальное жилищное строительство гражданам. За это время на некоторых участках собственники менялись несколько раз. Участки перепродавались», — говорит Павленко.

При этом в генплане данная территория все время числилась как зеленая зона, и власти включились к разбирательству недавно, когда в парке началось строительство, а местные жители стали обращаться в администрации с жалобами. Янина Павленко заявила, что тем, кто еще не успел оформить участок согласно российскому законодательству, в дооформлении будет отказано. Получат ли они компенсацию, решит суд.

«Мы считаем, что не могла даже в 2008 году парковая зона общего пользования быть выделена в собственность. Наша цель — вернуть зеленую зону людям», — подчеркнула мэр Ялты.

На самый большой участок в 80 соток претендует компания для строительства многоквартирного дома. Местная администрация в завершении оформления прав собирается отказать.

В настоящий момент власть инициируют проверки по каждому из участков ― дела передадут в юридический департамент для претензионно-исковой работы, а в случае выявления противоправных фактов отчуждения земельных участков ― в правоохранительные органы.

Сегодня некоторые из участков уже выставлены на продажу. Восемь соток продают за 6 миллионов 700 тысяч рублей, есть дешевле ― 6 миллионов за десять соток. Соответствующая цена за землю ― в десяти минутах от моря. Несколько построек здесь уже есть, судя по внешнему виду, это частные гостиницы.

Пионерский парк в Алупке — место не особо популярное. Несколько раз в год люди приносят к стеле цветы, иногда высаживают деревья, но чаще всего сквер используют для выгула собак. Вокруг стелы со звездой газоны заброшены, четких дорожек почти не осталось — одни ухабы и кочки. Опрошенные корреспондентом ФАН прохожие не смогли рассказать, что это за парк, в честь какого события он появился. Немного разъяснили в соседней школе №2, хотя и здесь человека сведущего пришлось поискать.

«В 1979 году в Пионерском парке перезахоронили солдат, которые когда-то лежали в Алупке в военном госпитале. Мы пытались разыскать их родню, найти хоть какие-то данные, но все тщетно. Известно только про двух воинов», — рассказала учитель истории Ольга Леонтьевна.

Пионерский парк в Алупке власти обещают спасти и сохранить как парковую зону. Пока же здесь шумит сварка, летят искры, вокруг зеленого массива рабочие ваяют глухой металлический забор. ФАН продолжит следить за ситуацией.

Ранее корреспонденты ФАН выяснили, что именно строится за забором в бухте Капсель в Крыму.