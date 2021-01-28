В Ялте наводят порядок: убирают незаконные ларьки, рекламные щиты и парковки

Ялта, 28 января. Мэр Ялты Янина Павленко начала приводить курортную столицу Крыма в порядок: она распорядилась снести все незаконные ларьки, а также рекламные щиты, которые долгие годы портили внешний вид города. Теперь в Ялте все будет по единому стандарту и утвержденному стилю, передает корреспондент ФАН.

Примечательно, что некоторые владельцы рекламных баннеров сносят их самостоятельно, скорее всего, такое проявление сознательности в будущем может им помочь законно получить новые точки для размещения обновленных рекламных щитов уже по принятым правилам. Также Павленко борется с нелегальными парковками в городе, делая их бесплатными для пользования.

В будущем местные власти планируют установить паркоматы в Ялте, чтобы парковки стали официальными, и деньги от пользования ими шли в бюджет. При этом уже идут разговоры о строительстве подземных парковок в Ялте — еще одна больная тема для курортной столицы, особенно в летний период. Планируется провести геологические изучения для дальнейшей работы над проектом, чтобы точно понимать, что строительство не повлияет на фундамент соседних зданий. Горожане довольны работой мэра, о чем они рассказали ФАН.

«Работы в Ялте хватает, надеюсь, что у Павленко хватит сил довести начатое до конца. А так мы всем довольны, только еще бы побольше дождей было, чтобы наполнились водохранилища», — заявил Александр.

«Все рады новым изменениям в нашем городе, конечно, не считая владельцев всяких незаконных ларьков и «шаурмячных». Парковки в Ялте — одна из самых серьезных проблем для города, потому что даже зимой сложно найти место ближе к центру. Летом же тут вообще полный аншлаг происходит. Давно пора было озаботиться этим вопросом, но лучше поздно, чем никогда», — добавил Кирилл.

Также местные жители высказали мнение, что необходимо привлечь к ответственности людей, которые причастны к установке незаконных нестационарных объектов, потому что многие из них работали не первый год.

Вместе с этим 28 января Павленко сообщила, что в городе начнут приводить в порядок Советскую площадь. По ее словам, уже создана концепция, вскоре специалисты займутся разработкой проектно-сметной документации. Планируется заменить покрытие, установить новое освещение, добавить озеленение, обновить фонтан, расширить центральную часть, чтобы проводить городские мероприятия.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о вспышках в Ялте, из-за которых город погрузился в полный мрак.