Жители Добровской долины в Крыму боятся новых ДТП из-за демонтажа светофоров

Симферополь, 28 января. Жители Добровской долины обеспокоены демонтажем светофоров в ряде населенных пунктов. По мнению крымчан, это может серьезно повысить аварийность выездов на трассу Симферополь — Алушта. Особенно в летний период.

Как выяснил корреспондент ФАН, светофоры демонтировали в местах установки надземных пешеходных переходов в трех населенных пунктах — Лозовом, Перевальном и Заречном. В последнем светофор все же вернули на место, однако временно — до тех пор, пока не заработает лифт на надземном переходе.

Проблема заключается в том, что каждый из переходов расположен рядом с поворотом с какой-либо второстепенной дороги, где светофор регулировал не только перемещение пешеходов, но и очередность движения транспорта. Местный общественник и бывший стритрейсер Евгений Крылов прокомментировал эту ситуацию для корреспондента ФАН:

«Да, в Заречном без светофора жестко будет. Летом вообще выехать будет без вариантов. Направо — еще куда ни шло, и то там очень плохо видно, даже справа. А налево — это будут просто страшные аварии».

С Крыловым согласны и другие жители села. Например, Наталья Гапич довольно болезненно отнеслась к этому вопросу.

«Теперь выезд из густонаселенного села налево, в сторону Симферополя, практически невозможен. Хотя сейчас зима и поток машин в разы уменьшился. А летом мы не сможем повернуть и направо, так как туристический поток машин на ЮБК — просто нескончаемый. Просим решить вопрос возврата светофора, пока не произошла трагедия», — пишет Гапич.

ФАН обратится в ГИБДД с вопросом о возможности возвращения светофоров на эти участки дороги. Напомним, что 27 января в районе села Лозовое произошла крупная авария, затруднившая движение по трассе Симферополь — Алушта.