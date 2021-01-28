В Ялте начали менять асфальтовое покрытие на одной из главных дорог города

Ялта, 28 января. В Крыму в 2020 году было отремонтировано порядка 400 км дорог. В этом году, уверены специалисты, показатель будет не меньшим. Тем более что дорожные работы в республике кипят с самого начала 2021 года.

Корреспонденту ФАН удалось запечатлеть, что в Ялте начали ремонт на Красноармейской улице, ведущей к одной из местных школ, а точнее — к «Школе будущего», которую еще в 2007 году открыл экс-президент Украины Виктор Янукович. Тогда перед открытием образовательного учреждения были отремонтированы все дороги вокруг. Местные жители говорят, что дороги сделали хорошо, поэтому позже проводился только ямочный ремонт дорожного покрытия. Также они отметили, что именно по этой улице периодически ездил Янукович, возможно, поэтому ее и сделали качественно.

Скорее всего, ремонт дороги на данном участке проходит в связи с реконструкцией стадиона «Авангард», который является болевой точкой для Ялты.