В Крыму из-за проблем с электричеством остановились междугородние троллейбусы

Симферополь, 27 января. Днем во вторник, около 16:20, было временно прекращено троллейбусное сообщение Симферополь ― Ялта. Причиной стали проблемы с электропитанием. Как сообщает корреспондент ФАН, движение троллейбусов было возобновлено примерно через полчаса после инцидента.



Напомним, что утром 27 января на трассе Симферополь ― Алушта в районе остановки Лозовое-3 произошла крупная автомобильная авария, из-за которой движение в обе стороны было серьезно затруднено.

Также, днем ранее, в Ялте наблюдались проблемы с электроснабжением из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи.