Узнавшие о выплатах в 75 тысяч рублей ветераны Севастополя поделились эмоциями

Севастополь, 27 января. Жительница осажденного Севастополя рассказала корреспонденту ФАН о том, что она почувствовала после того, как власти приравняли севастопольцев к ветеранам Великой Отечественной войны и поддержали инициативу выплатить горожанам, пережившим осаду города, по 75 тысяч рублей.

Напомним, волонтеры движения «Мы вместе ― Севастополь» на втором социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия» обратились к председателю партии Дмитрию Медведеву с просьбой выплатить по 75 тысяч рублей жителям осажденного Севастополя. В прошлом году такие выплаты к 75-летию Победы получили все ветераны Великой Отечественной войны.

«Это шаг справедливости по отношению к нашим мужественным землякам. Их осталось всего 1096 человек. И их жизни на вес золота», ― сказала глава регионального отделения ОНФ Лариса Мельник.

Дмитрий Медведев заявил, что предложение правильное и в обсуждении не нуждается:

«Надо справедливость восстановить. И, вне всякого сомнения, жители осажденного Севастополя эту выплату должны получить с учетом количества людей это не бог весть деньги», ― поддержал Дмитрий Медведев.

Более тысячи человек получат такую помощь. Благодаря инициативе губернатора Севастополя Михаила Развожаева, которую поддержал президент Владимир Путин, в конце 2020 года жители осажденного Севастополя получили новый статус ветерана ВОВ. Но вот получить единоразовые выплаты к юбилею, в 75-ю годовщину Победы, севастопольцы не успели. Поэтому волонтеры попросили поздравить ветеранов в этом году.

Корреспондент ФАН пообщался с жительницей осажденного Севастополя Людмилой Стариковой. Она рассказала о своей радости от того, что их приравняли к ветеранам ВОВ.

«Мы очень долго этого ждали, мы очень рады! Все это стало возможно только благодаря Михаилу Развожаеву, так что дай Бог ему здоровья и его семье, до него никто не мог решить наш вопрос, а он взял и решил. Если бы не он, нам бы такой помощи не было. Ему низкий поклон от нас от всех, от жителей осажденного Севастополя», — говорит Людмила Старикова, жительница Севастополя, родившаяся в окопе и пережившая осаду Севастополя.

— Людмила Александровна, а что вы думаете по поводу выплат, которые обещал Медведев?

«Мне буквально только что позвонила внучка и говорит: Радостная новость к тебе пришла. Медведев сказал, что выплатят жителям осажденного Севастополя по 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы. Я сама член «Единой России» и мне стало так приятно, спасибо большое всем!» — делится своими эмоциями Людмила Александровна.

Напомним, что вместе с присвоением нового статуса, жители осажденного Севастополя получили дополнительные меры социальной поддержки: ежемесячные денежные выплаты, жилье, компенсацию за оплату услуг ЖКХ, санаторно-курортное обслуживание, лекарственное обеспечение и многое другое.