У погибшего в Севастополе 15-летнего парня остался 5-месячный ребенок

Севастополь, 28 января. В селе Орловка в Севастополе прошли похороны погибшего под бетонной плитой парня. Трагедия случилась днем 24 января.

Бывший распределительный бетонный узел в Орловке снесут. Именно здесь погиб 15-летний подросток Таир М. Вместе со своими друзьями-одногодками он прогуливался по окраине села. У разрушенной «заброшки» они остановились, чтобы полазать по ней.

Потом, по данным следователей, «при попытке подростков взобраться на старую заброшенную железобетонную конструкцию, состоящую из двух колонн и перекрытия», она сорвалась вниз. Двум ребятам удалось зацепиться и не упасть, но у Таира не получилось. Он погиб прежде, чем МЧС смогли поднять тяжелую плиту.

«Мы быстро поняли, что произошло что-то страшное, это же село. Люди приходили, дети, сирену слышали. Но нельзя осознать до сих пор, что случилось», ― рассказали ФАН родственники погибшего подростка.

Они рассказали, что парень успел стать отцом. У него остался 5-месячный ребенок.

«Осталась у них отдушина», ― добавили жители Орловки.

Таир М. учился в 10 классе местной школы, был веселым и общительным, говорят его друзья.

«Музыку любил. Колонка была у него музыкальная. Мы разными компаниями гуляли, но пересекались часто. Хороший парень», ― рассказал ФАН друг погибшего подростка.

Он также добавил, что сегодня состоялись похороны Таира. В данный момент идет следствие по этому делу. Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение провести инвентаризацию городских недостроев.