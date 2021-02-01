Житель Крыма рассказал, почему Россия, Украина и Белоруссия должны объединиться

Симферополь, 1 февраля. В Крыму люди часто обсуждают политику, особенно все то, что касается России, Украины и Белоруссии. Народ действительно беспокоит, что происходит в братских РФ странах, несмотря на неоднозначное поведение их руководства.

В комментарии ФАН местный житель Крыма Константин рассказал, почему Россия, Украина и Белоруссия должны объединиться. Он напомнил, что в 2014 году РФ буквально спасла Крым от всего того ужаса, который затем происходил и происходит в Днепропетровске, Одессе, Мариуполе, Харькове и конечно же Донбассе.

«Нас ждала настоящая война со всеми вытекающими из нее последствиями. Если бы Россия не подоспела вовремя, то я даже не представляю, что сегодня здесь бы происходило. Я, как и другие миллионы крымчан, очень рад, что Крым вернулся в свою родную гавань. Но при этом мне очень больно смотреть на то, что сегодня происходит на Украине и как пытались раскачать ситуацию в Белоруссии. Радует, что тогда этого не получилось сделать», — говорит он.

По его словам, Белоруссия в будущем может повторить сценарий Украины, если она и дальше будет противиться созданию Союзного государства, что Минск, собственно, и так уже делает на протяжении более 20 лет.

«Думаю, все видели, как «западные друзья» пытались снять Лукашенко, поэтому, как мне кажется, следующие выборы страна может просто не пережить в таком режиме. Руководству Белоруссии уже явно стоит определиться, чего оно хочет. Впрочем, это касается и Украины, потому что пока страна действует исключительно против собственных интересов. Результат всего этого в будущем будет более чем очевиден», — уверен Константин.

Он напомнил, что сейчас многие эксперты обсуждают возможность сначала объединения России и Белоруссии, а потом и присоединение к этому союзу Украины.

«Рано или поздно это произойдет, потому что других вариантов развития событий нет. Тем более, сегодня настолько все быстро меняется, что трудно за всем успеть. Это становится понятно и на примере Крыма. Я лично до 2014 года даже не предполагал, что мы реально можем вернуться в Россию. Однако это произошло, несмотря ни на что. Аналогичная ситуация будет с Украиной и Белоруссией, мы даже опомниться не успеем, как это произойдет. Крым, кстати, является отличной переговорной площадкой для всего этого», — заявил собеседник издания.

А до тех пор, добавил Константин, Запад будет пытаться настраивать страны друг против друга всеми возможными способами, и пример Украины тому является живым подтверждением. И чем дольше Россия, Белоруссия и Украина будут затягивать с созданием единого государства либо мощного союзного объединения, тем тяжелее будет потом происходить этот процесс, считает он.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что бывший посол Украины в США ревностно отреагировал на звонок главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.