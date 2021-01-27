Запасы истощаются: Изобильненское водохранилище в Крыму опустело на 70%

Алушта, 27 января. Проблема нехватки воды в Крыму по-прежнему заставляет думать о разумном потреблении природных ресурсов. Одни граждане стараются экономить воду и о любых утечках сообщают в соответствующие службы. Другие — эти утечки создают.

Ресурсоснабжающим организациям не всегда удается отследить стихийные потери воды, особенно в труднодоступных местах, скрытых от посторонних глаз. Например, в реке Демерджи. Ее сухое русло за городом выглядит совершенно пустым. Но буквально через несколько метров, уже в районе города, в русле наблюдается чистейшая вода, которая стекает явно не с гор. В вопросе разбирался корреспондент ФАН.

«Ни в коей мере не хочу сказать, что это утечка, но понимаю точно, что это тот ресурс, который мы можем использовать как воду технического назначения. Нужно просто сделать какие-то сборные пункты и мы сможем этой водой и поливать, и мыть город, и использовать для других технических нужд. А ведь воды мы используем очень много», — говорит председатель общественного совета Александр Сорокин.

Другая, но не менее интересная ситуация, на улице Юбилейной. Вода в искусственно созданном озере стоит здесь постоянно. Рядом — лопнувшие канализационные трубы и заброшенные люки. Вода не имеет запаха, а значит, это могут быть подземные источники, воду из которых тоже можно было бы применять с пользой для дела.

В районе Профессорского уголка обнаружен еще один источник неизвестного происхождения. На территории бывшего санатория «30 лет Октября» бежит ручей достаточно чистой воды, даже когда нет никаких осадков.

«Может, это наши водопотери, а может, это дополнительный источник технической воды, которую так же неплохо было бы использовать хотя бы для полива», — комментирует Александр Сорокин.

Представители предприятия «Вода Крыма» об этих утечках не знают и их происхождение никак не объясняют. Однако одной из важнейших задач, стоящих перед работниками водопроводного хозяйства, является борьба с утечками и потерями воды. Особенно это актуально сегодня, когда проблема с ее нехваткой касается всего Крыма. Власти Алушты рассматривают возможность использовать воду технических каптажей для мойки улиц и полива клумб, если возникнет необходимость ограничения подачи воды в дневное время. Этим будет заниматься специальная комиссия.

Объем Изобильненского водохранилища сегодня составляет почти 2 миллиона 700 тысяч метров кубических.

«Средний приток — 10 тысяч кубометров. Это не покрывает расходную часть, сработка водохранилища идет на убыль», — говорит исполняющая обязанности директора алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Тамара Панина.

На последнем заседании общественного совета поднимался вопрос об использовании воды автомойками: технической вместо питьевой.

«Решение должен принять сам абонент. Мы сейчас прорабатываем с администрацией мероприятия: в период ЧС могут быть ограничения. Если возникнет такая ситуация, то нужно будет жестко контролировать те предприятия, которые предоставляют подобные услуги. Может, вообще будет запрет на полив зеленых насаждений», — прокомментировала Панова.

Вопрос водоснабжения алуштинского региона уже вынесен на уровень министерства ЖКХ Республики Крым, так как для реализации масштабных проектов, таких, как прокладка труб и устройство направляющих каналов для стока воды в водохранилище из горных рек и источников, необходимо финансирование, а значит, и решать вопрос придется на республиканском уровне. Дневное ограничение подачи воды в Алуште пока вводиться не будет.